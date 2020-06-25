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19:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уничтожение авторитета российского спорта»: Зеппельт о Зайцевой в СБР

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт раскритиковал Ольгу Зайцеву за решение стать кандидатом на место в правлении Союза биатлонистов России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник глава Федерации биатлона Москвы Сергей Рожков сообщил РИА Новости, что его регион выдвинул кандидатуру Зайцевой в правление СБР.

«Снова интересно наблюдать за тем, как некоторые люди продолжают уничтожать авторитет российского спорта», — написал Зеппельт в своем аккаунте в Twitter.

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Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Москве. С 2018 года пост главы организации занимает Владимир Драчев. В начале апреля в распоряжении РИА Новости оказалось письмо на имя Драчева, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны критиковали его работу и призвали добровольно сложить полномочия.

Комиссия МОК, созданная после заявлений Григория Родченкова о якобы существовавшей в России «допинговой программы», лишила Зайцеву, Вилухину и Романову серебряных медалей ОИ-2014 в эстафете, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил.

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