«Уничтожение авторитета российского спорта»: Зеппельт о Зайцевой в СБР

Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник глава Федерации биатлона Москвы Сергей Рожков сообщил РИА Новости, что его регион выдвинул кандидатуру Зайцевой в правление СБР.

«Снова интересно наблюдать за тем, как некоторые люди продолжают уничтожать авторитет российского спорта», — написал Зеппельт в своем аккаунте в Twitter.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Москве. С 2018 года пост главы организации занимает Владимир Драчев. В начале апреля в распоряжении РИА Новости оказалось письмо на имя Драчева, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны критиковали его работу и призвали добровольно сложить полномочия.