Олимпийская чемпионка Богалий выдвинута в члены правления СБР от Новосибирской области

Источник: РИА "Новости"

Отчетно-выборная конференция СБР пройдет в подмосковных Химках 11 июля. Срок подачи заявок от региональных федераций на посты президента Союза биатлонистов России и в правление СБР истек 25 июня.

«Мы уже отправили все документы в СБР. В члены правления нами была выдвинута Анна Богалий», — сообщил собеседник ТАСС.

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Богалий является двукратной олимпийской чемпионкой, оба золота были завоеваны спортсменкой в эстафетах на Играх 2006 и 2010 годов. В ее активе есть также три золотые, три серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов мира.