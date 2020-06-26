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12:17 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка Богалий выдвинута в члены правления СБР от Новосибирской области

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федерация биатлона Новосибирской области выдвинула чемпионку мира и Олимпийских игр Анну Богалий кандидатом в члены правления Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщил ТАСС представитель новосибирской федерации.

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Источник: РИА "Новости"

Отчетно-выборная конференция СБР пройдет в подмосковных Химках 11 июля. Срок подачи заявок от региональных федераций на посты президента Союза биатлонистов России и в правление СБР истек 25 июня.

«Мы уже отправили все документы в СБР. В члены правления нами была выдвинута Анна Богалий», — сообщил собеседник ТАСС.

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Богалий является двукратной олимпийской чемпионкой, оба золота были завоеваны спортсменкой в эстафетах на Играх 2006 и 2010 годов. В ее активе есть также три золотые, три серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов мира.

Как сообщили ТАСС в Федерации биатлона Сахалинской области, эта организация выдвинула кандидатом в члены правления СБР своего руководителя Андрея Левунина. Левунин является мужем Богалий. На место в правлении Союза биатлонистов России также претендуют двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева и чемпион мира Сергей Рожков.

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