Драчев и Майгуров стали единственными кандидатами на пост президента СБР

Источник: РИА "Новости"

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР должна пройти 11 июля в подмосковных Химках. 25 июня истек срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР и в состав правления организации.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f7245d6cdd69adbc79a4" data-vnd="f7245d6cdd69adbc79a4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f7245d6cdd69adbc79a4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Четырехкратный чемпион мира Драчев является действующим главой СБР, трехкратный чемпион мира Майгуров входит в состав правления организации. Именно Майгуров два года назад являлся основным соперником Драчева на выборах президента СБР. В тех выборах также участвовал бывший вице-президент СБР Дмитрий Алексашин, однако он выбыл из борьбы после первого тура голосования. Драчева тогда поддержало 40 делегатов, Майгуров получил 16 голосов.

Срок полномочий Драчева истекает в мае 2022 года. Выборы могут не состояться, если во время конференции треть делегатов проголосует против досрочного прекращения его полномочий.

Внеочередная конференция была созвана в апреле по инициативе большинства членов правления СБР. Причиной послужили разногласия, которые у них возникли с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон.