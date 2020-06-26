Олимпийская чемпионка Дальмайер вошла в группу экспертов IBU по развитию биатлона

Источник: РИА "Новости"

Экспертная группа создана для обеспечения устойчивого развития биатлона в рамках долгосрочных стратегий IBU, а также для обсуждения экологических, социальных и экономических вопросов. В экспертную группу вошли специалисты из различных областей жизни, связанных с проведением биатлонных соревнований: маркетинг, работа с масс-медиа, взаимодействие с национальными комитетами. На основе своих знаний и опыта они будут предлагать различные способы решения насущных вопросов.

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«Благодаря всемирной базе поклонников биатлон имеет фантастическую возможность общения с миллионами людей, чтобы повысить важность конкретных действий по борьбе с изменением климата, — отметила Дальмайер. — Мы все можем помочь, осознанно принимая необходимые решения. Для IBU имеет смысл взять на себя ведущую роль в содействии устойчивого развития в спорте, и я рада быть частью этой команды».