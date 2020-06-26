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15:36 (мск), источник: ТАСС

Васильев назвал глупостью свое появление в числе кандидатов в президенты СБР

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев назвал глупостью свое появление в числе кандидатов в президенты Союза биатлонистов России (СБР). Об этом он заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу стало известно, что в список кандидатов вошли Васильев, действующий глава организации Владимир Драчев и член правления СБР Виктор Майгуров. Васильев на этой неделе заявил, что снимет свою кандидатуру.

«Мне непонятна логика СБР. В перечне документов они требуют от кандидатов написать заявление, в котором говорится о согласии принять участие в выборах. Я таких заявлений не писал, соответственно, в числе кандидатов меня быть не должно», — сказал Васильев.

«Теперь они отмечают, что я должен отказаться от участия в выборах, хотя я даже не заявлял о решении быть кандидатом. Где логика? Что за глупость? Я уже на весь мир заявил, что не иду на эти выборы», — отметил он.

«Это лишний раз показывает “профессионализм” СБР. Сами пишут регламент и сами его нарушают», — добавил Васильев.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР должна пройти 11 июля в подмосковных Химках. Конференция была созвана в апреле по инициативе большинства членов правления СБР. Причиной послужили разногласия, которые у них возникли с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон.

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