Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» победил «Валенсию»
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
13:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Майгуров и Драчев — единственные кандидаты на пост главы СБР

Владимир Драчев и Виктор Майгуров являются на данный момент единственными кандидатами на пост президента Союза биатлонистов России (СБР), сообщается на сайте организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Москве. 25 июня истек срок выдвижения кандидатов на пост главы организации. Действующий президент СБР Владимир Драчев был выдвинут федерацией Республики Карелия, Виктор Майгуров выдвинут федерациями Московской и Новгородской областей.

Список является предварительным до получения официальных документов по почте. При этом отмечается, что в списках кандидатов возможны изменения — в зависимости от поступления официальных документов, отправленных на почтовый адрес СБР не позднее 25 июня.

В пятницу, 26 июня, СБР сообщил, что помимо Майгурова и Драчева кандидатом на пост президента организации является глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. Позднее Васильев сообщил РИА Новости, что он не баллотируется ни в состав правления СБР, ни на пост президента организации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, СБР опубликовал список кандидатов в члены правления СБР. В него вошли Евгений Сычев (Воронежская область), Иван Мелихов (Ивановская область, Республика Мордовия), Владимир Драчев (Владимирская область), Сергей Чепиков (Республика Карелия), Алексей Шадрин (Костромская область), Василий Бородкин (Ленинградская область), Алексей Нуждов (Московская область), Виктор Майгуров (Новгородская область, Рязанская область), Анна Богалий (Новосибирская область), Дмитрий Васильев (Санкт-Петербург), Сергей Литяк (Саратовская область), Андрей Левунин (Сахалинская область), Илья Морозов (Калужская область), Юрий Векшин (Смоленская область), Илдус Гибадуллин (Республика Татарстан), Иван Черезов (Республика Удмуртия), Сергей Просвирнин (Хабаровский Край), Сергей Рожков (Забайкальский край), Сергей Усаньков (Красноярский край), Евгений Редькин (ХМАО-Югра).

Ранее Федерация биатлона Москвы (ФБМ) выдвинула кандидатуру двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в правление СБР, фамилия которой отсутствует в обновленном списке кандидатов.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
СМИ: Тренер ФК «Барселона» покинет команду по окончании сезона
Овечкина признали лучшей хоккейной «восьмеркой» в истории
Пятка Бензема приблизила Зидана к чемпионскому титулу
8 игроков ФК «Динамо» (М) продлили контракты до конца сезона РПЛ
Хави: Я готовлюсь возглавить «Барселону»
25 футболистов казахстанского клуба заразились коронавирусом
На Троекуровском кладбище Москвы открыт памятник Черенкову
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь