Майгуров и Драчев — единственные кандидаты на пост главы СБР

Источник: РИА "Новости"

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Москве. 25 июня истек срок выдвижения кандидатов на пост главы организации. Действующий президент СБР Владимир Драчев был выдвинут федерацией Республики Карелия, Виктор Майгуров выдвинут федерациями Московской и Новгородской областей.

Список является предварительным до получения официальных документов по почте. При этом отмечается, что в списках кандидатов возможны изменения — в зависимости от поступления официальных документов, отправленных на почтовый адрес СБР не позднее 25 июня.

В пятницу, 26 июня, СБР сообщил, что помимо Майгурова и Драчева кандидатом на пост президента организации является глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. Позднее Васильев сообщил РИА Новости, что он не баллотируется ни в состав правления СБР, ни на пост президента организации.

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Кроме того, СБР опубликовал список кандидатов в члены правления СБР. В него вошли Евгений Сычев (Воронежская область), Иван Мелихов (Ивановская область, Республика Мордовия), Владимир Драчев (Владимирская область), Сергей Чепиков (Республика Карелия), Алексей Шадрин (Костромская область), Василий Бородкин (Ленинградская область), Алексей Нуждов (Московская область), Виктор Майгуров (Новгородская область, Рязанская область), Анна Богалий (Новосибирская область), Дмитрий Васильев (Санкт-Петербург), Сергей Литяк (Саратовская область), Андрей Левунин (Сахалинская область), Илья Морозов (Калужская область), Юрий Векшин (Смоленская область), Илдус Гибадуллин (Республика Татарстан), Иван Черезов (Республика Удмуртия), Сергей Просвирнин (Хабаровский Край), Сергей Рожков (Забайкальский край), Сергей Усаньков (Красноярский край), Евгений Редькин (ХМАО-Югра).