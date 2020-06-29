Майгуров и Драчев — единственные кандидаты на пост главы СБР
Владимир Драчев и Виктор Майгуров являются на данный момент единственными кандидатами на пост президента Союза биатлонистов России (СБР), сообщается на сайте организации.
Владимир Драчев и Виктор Майгуров являются на данный момент единственными кандидатами на пост президента Союза биатлонистов России (СБР), сообщается на сайте организации.
Внеочередная
Список является предварительным до получения официальных документов по почте. При этом отмечается, что в списках кандидатов возможны изменения — в зависимости от поступления официальных документов, отправленных на почтовый адрес СБР не позднее 25 июня.
В пятницу, 26 июня, СБР сообщил, что помимо Майгурова и Драчева кандидатом на пост президента организации является глава Федерации биатлона
Кроме того, СБР опубликовал список кандидатов в члены правления СБР. В него вошли Евгений Сычев (Воронежская область), Иван Мелихов (Ивановская область, Республика Мордовия), Владимир Драчев (Владимирская область), Сергей Чепиков (Республика Карелия), Алексей Шадрин (Костромская область), Василий Бородкин (Ленинградская область), Алексей Нуждов (Московская область), Виктор Майгуров (Новгородская область, Рязанская область), Анна Богалий (Новосибирская область), Дмитрий Васильев (Санкт-Петербург), Сергей Литяк (Саратовская область), Андрей Левунин (Сахалинская область), Илья Морозов (Калужская область), Юрий Векшин (Смоленская область), Илдус Гибадуллин (Республика Татарстан), Иван Черезов (Республика Удмуртия), Сергей Просвирнин (Хабаровский Край), Сергей Рожков (Забайкальский край), Сергей Усаньков (Красноярский край), Евгений Редькин (ХМАО-Югра).
Ранее Федерация биатлона Москвы (ФБМ) выдвинула кандидатуру двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в правление СБР, фамилия которой отсутствует в обновленном списке кандидатов.