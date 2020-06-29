Васильев: Я не подавал заявление на пост кандидата в члены правления СБР
Двукратный олимпийский чемпион и глава Федерации биатлона
Двукратный олимпийский чемпион и глава Федерации биатлона
Внеочередная
«У меня нет ответа на этот вопрос, почему я числюсь в списках кандидатов в правление. Меня не смогут выбрать в правление, и, скорее, всего, меня не будет в списке. Причина простая — я не писал письмо с просьбой считать меня кандидатом. Недостаточно того, чтобы федерация выдвинула кандидатуру, иначе любая организация может выбрать человека, а он этого даже не знает. Поэтому предусмотрена процедура собственноручного написания заявления и заполнение анкеты кандидата», — сказал Васильев по телефону.