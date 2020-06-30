Как стать биатлонистом. Пошаговая инструкция

Источник: РИА "Новости"

Любовь к биатлону в России не угасает, даже несмотря на постоянные скандалы и скромные результаты лучших биатлонистов страны. Главная причина зрительского успеха — непредсказуемость результатов. При этом о массовости биатлона говорить наивно — очевидно, что выйти побегать во двор с винтовкой и пострелять просто так у вас не получится. Вид спорта налагает целый комплекс ограничений, которые заставляют задуматься: а как вообще можно начать заниматься биатлоном?

Поговорив с несколькими специалистами из детских спортивных школ, мы составили краткую инструкцию, которая может вам пригодиться, если вы и ваш ребенок пришли к мысли о том, что заниматься биатлоном так же интересно, как и смотреть его.

Шаг 1. Куда идти?

Найдите ближайшую к вам детско-юношескую школу, или школу олимпийского резерва, или секцию, которая специализируется на биатлоне. Но просто это будет скорее для тех, кто живет в центральной части страны, на Урале или в Западной Сибири — именно эти области накопили наибольшие биатлонные традиции. Но даже если вам повезло жить в биатлонном регионе, еще не факт, что вы найдете приемлемый вариант. В крупных городах полноценные занятия биатлоном по понятным причинам невозможны, поэтому многие школы расположены в пригороде или в небольших населенных пунктах. Так что сразу закладывайте время на дорогу. Если нашли — записывайтесь. Что касается конкурса в спортшколах, то сначала туда берут всех, а уже потом дети отсеиваются: не все проходят тесты, выдерживают нагрузки. Переизбытка желающих туда попасть нет.

Для информации. Число занимающихся биатлоном в России колеблется вокруг отметки 20 тыс. человек. Министерство спорта России говорит о том, что самый популярный в стране вид спорта — футбол. Им занимается около 3 млн человек. Но 20 тыс. — тоже большое число. В той же Франции профессиональных биатлонистов — не больше ста, всего занимающихся — не больше тысячи. При этом французская сборная наравне с норвежской командой — лидер мирового биатлона. Это говорит о том, что одним только количеством занимающихся проблему не решить. Нужно улучшать и качество подготовки биатлонистов.

Шаг 2. Когда начинать?

В биатлон можно смело отдавать детей с восьмилетнего возраста. Только учтите, что поначалу ваш ребенок будет заниматься совсем иным видом спорта — лыжными гонками. Это основа биатлона, без которой добиться высоких результатов в этом виде спорта нельзя. Во всяком случае, сейчас.

Стрельба на первых порах не будет иметь большого значения, она скорее будет выполнять развлекательную роль. Просто бегать на лыжах ученику младших классов может быть не так весело, то ли дело, если тебе при этом дают пострелять. Попадание в цель, желание не зайти на штрафной круг — все это добавляет тренировкам азарта.

При этом все дети знакомятся с техникой безопасности, учатся обращаться с оружием. Смысл заключается в том, что именно так, через игру, ребенок должен уже начать приобщаться к профессиональному спорту, если он вдруг захочет связать свою судьбу с биатлоном. Но это в идеальном варианте. Многое, конечно, будет зависеть от того, к какому тренеру попадет ваш ребенок.

Шаг 3. Что почем?

Вы выбрали школу, записались. Дальше — покупка экипировки. Лыжи, палки, комбинезон, винтовка, патроны. По большому счету, все. Остальное — вопрос вашего желания. Усредненные показатели такие: комбинезон — 5 тыс. рублей, лыжи — 4 тыс., пневматическая винтовка — 6 тыс., прицел — 6 тыс. Плюс патроны: для тренировок с пневматикой — это около 400 рублей за коробку, которой хватит на пару месяцев, для малокалиберного оружия существенно дороже — 12 рублей за патрон.

Сами занятия в 90% школ (в государственных — прим. ТАСС) проводятся бесплатно. Если к тому же попали в хорошую школу к доброму тренеру, он вас еще и винтовкой с патронами снабдит.

Поначалу нужно быть готовым ходить на тренировки три-четыре раза в неделю. Если понравится — их число может возрасти до шести. Ну, а дальше уже возможны и полноценные тренировочные сборы, во время которых могут быть по две тренировки в день. И все это — не во вред учебе в школе. Если тренер хороший, он будет брать во внимание и успехи в учебе, указывать на важность образования.

Шаг 4. Как стрелять?

Тут надо сразу причислить себя к одному из философских течений в российском биатлоне. Первое допускает использование пневматических винтовок, второе — нет. Старая школа настаивает на губительном влиянии пневматики на стрелковые качества, более современные специалисты с удовольствием ее используют.

В чем разница? Дело в том, что малокалиберное оружие, которое используют биатлонисты, — полноценное огнестрельное оружие. На его использование, транспортировку и хранение налагается масса ограничений. Так что, если вы пойдете по первому пути, будьте готовы к тому, что до 14 лет ваш ребенок будет заниматься преимущественно лыжными гонками. Стрелять он сможет только на специальных биатлонных комплексах, коих в России больше всего в мире, но все же крайне недостаточно для массовости. Как пример — на всю Москву и область есть всего один — в Пушкино. И тот не в лучшем состоянии. Плюс добавьте стоимость патронов, которая, как уже отмечалось, достигает 12 рублей за штуку.

Что дает пневматика? Возможность совершенствовать стрелковые навыки хоть на участке своего дома или на даче. Добавляет азарта детским тренировкам, о чем тоже упоминалось. Плюс детям хочется походить на своих героев из телевизора. А как это возможно, если тебе не дают закрывать мишени?

Из минусов пневматики — более капризное в использовании оружие, винтовка иначе заряжается. В этом плане переход на малокалиберное ружье потребует смены навыков. Но насколько это критично — решать вам. Но важно понимать, что детские соревнования проводятся с пневматикой.

Шаг 5. Когда стать чемпионом?

В профессиональный биатлон, с использованием малокалиберного оружия, спортсмен переходит в 14 лет. С этого периода начинается совершенно иной этап его карьеры. Тут он попадает в настоящую конкурентную среду, где выживают сильнейшие.

В идеале спортсмену надо становиться лучшим по своему возрасту сначала на региональных, после — на всероссийских соревнованиях. Попадать в сборную региона, который будет покрывать существенную часть затрат на подготовку и экипировку. А дальше — путь на международную арену: отборы в национальную команду и на зарубежные старты.

Действующая система построена таким образом, что для поддержания карьеры надо быть на ставке в сборной России или в регионе. Содержание профессионального биатлониста на сносном уровне обходится в 1,5−2 млн рублей в год. Если биатлонист не сумел закрепиться в какой-нибудь сборной, ему будет сложно найти финансирование, хотя в перспективе он может и вырасти в успешного спортсмена. Спортивные общества, такие как «Динамо», «Локомотив», различные университеты и институты сейчас не могут позволить себе содержать большое число профессиональных биатлонистов, как это было в советские годы. Так что держаться на профессиональном уровне в России могут себе позволить несколько сот человек. При переходе в профессиональный биатлон массовость исчезает. Как следствие — снижается конкуренция, падают результаты.

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Многие останавливаются именно на этом этапе, в российском биатлоне он до сих пор не отлажен должным образом: число занимающихся биатлоном в разы превосходит этот показатель в других странах, однако трансформировать количество в качество получается с трудом.