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14:46 (мск), источник: ТАСС

Драчев лишился возможности избраться в правление СБР

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев исключен из числа кандидатов в члены правления на предстоящих внеочередных выборах руководства организации, информация о его выдвижении на этот пост от Федерации биатлона Владимирской области оказалось ошибочной. Об этом ТАСС рассказал глава региональной федерации Сергей Демин.

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Драчев на предстоящих выборах намерен сохранить за собой пост главы СБР, кандидатом на эту должность он был выдвинут от Федерации биатлона Республики Карелия. При этом в официальных списках СБР сначала указывалось, что Драчев претендует на место в правлении, куда он мог быть избран в случае поражения на президентских выборах.

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«На общем собрании нашей федерации меня избрали делегатом на конференцию, при этом речи о выдвижении в правление Владимира Петровича не шло, по этому вопросу голосования не было, — сказал Демин. — Мне непонятно, откуда взялась информация о том, что наша федерация приняла такое решение».

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«Я был крайне удивлен, когда мне об этом сообщили. Более того, сейчас меня обвиняют в том что я якобы подделал протокол, хотя в отправленном в СБР документе черным по белому написано, что мы не выдвигали кандидатов ни на пост президента, ни на пост члена правления СБР», — добавил он.

Единственным конкурентом Драчева на президентских выборах является Виктор Майгуров, который сейчас входит в правление СБР. Два года назад он также противостоял Драчеву в борьбе за пост главы организации. Демин отметил, что пока не решил, кого из кандидатов он поддержит на внеочередных выборах, которые пройдут 11 июля в подмосковных Химках.

Внеочередная конференция была созвана в апреле по инициативе большинства членов правления СБР. Причиной послужили разногласия, которые у них возникли с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон.

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