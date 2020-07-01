Драчев лишился возможности избраться в правление СБР

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Драчев на предстоящих выборах намерен сохранить за собой пост главы СБР, кандидатом на эту должность он был выдвинут от Федерации биатлона Республики Карелия. При этом в официальных списках СБР сначала указывалось, что Драчев претендует на место в правлении, куда он мог быть избран в случае поражения на президентских выборах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c642a53cefba83674aa0" data-vnd="c642a53cefba83674aa0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c642a53cefba83674aa0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«На общем собрании нашей федерации меня избрали делегатом на конференцию, при этом речи о выдвижении в правление Владимира Петровича не шло, по этому вопросу голосования не было, — сказал Демин. — Мне непонятно, откуда взялась информация о том, что наша федерация приняла такое решение».

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«Я был крайне удивлен, когда мне об этом сообщили. Более того, сейчас меня обвиняют в том что я якобы подделал протокол, хотя в отправленном в СБР документе черным по белому написано, что мы не выдвигали кандидатов ни на пост президента, ни на пост члена правления СБР», — добавил он.

Единственным конкурентом Драчева на президентских выборах является Виктор Майгуров, который сейчас входит в правление СБР. Два года назад он также противостоял Драчеву в борьбе за пост главы организации. Демин отметил, что пока не решил, кого из кандидатов он поддержит на внеочередных выборах, которые пройдут 11 июля в подмосковных Химках.