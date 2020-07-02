Якушев в случае избрания Майгурова главой СБР возглавит попечительский совет организации

Внеочередная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Помимо Майгурова на пост главы СБР претендует действующий президент организации, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.
«Предполагается создание попечительского совета, о чем говорилось еще два года назад, но так до сих пор и не произошло. Владимир Владимирович Якушев поддержал меня на прошлых выборах, он и сейчас готов возглавить попечительский совет, пригласить туда губернаторов регионов, которые активно развивают вид спорт и пригласить партнеров, которые бы помогали нам формировать бюджет организации. Бюджет не выживания, а бюджет развития», — сказал Майгуров.
Внеочередная конференция была созвана в апреле по инициативе большинства членов правления СБР. Причиной послужили разногласия, которые у них возникли с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон.