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13:49 (мск), источник: ТАСС

Майгуров заявил, что суммарный долг Союза биатлонистов России превышает 30 млн рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Долг Союза биатлонистов России (СБР) составляет более 30 млн рублей, из которых как минимум две трети (300 тыс. евро) организация задолжала Международному союзу биатлонистов (IBU). Об этом в четверг на пресс-конференции рассказал кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров.

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«Наш долг перед IBU составлял около 500 тыс. евро. После окончания сезона он был скорректирован в минусовую сторону, потому что IBU удержит компенсацию, которая положена СБР по итогам сезона. Не буду конкретизировать сумму, говорить о том, насколько она уменьшилась, но даже с учетом этих компенсаций как минимум 300 тысяч остались», — сказал Майгуров.

«Также СБР задолжал порядка 10 миллионов рублей своим партнерам, сотрудникам организации, спортсменам, которые не получили положенные призовые», — добавил он.

Внеочередная конференция СБР, на которой пройдут выборы президента и состава правления организации, пройдет 11 июля в подмосковных Химках. Соперником Майгурова в борьбе за пост главы СБР является его действующий президенты Владимир Драчев.

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