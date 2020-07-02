Майгуров заявил, что суммарный долг Союза биатлонистов России превышает 30 млн рублей

«Наш долг перед IBU составлял около 500 тыс. евро. После окончания сезона он был скорректирован в минусовую сторону, потому что IBU удержит компенсацию, которая положена СБР по итогам сезона. Не буду конкретизировать сумму, говорить о том, насколько она уменьшилась, но даже с учетом этих компенсаций как минимум 300 тысяч остались», — сказал Майгуров.