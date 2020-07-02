Майгуров не будет менять тренеров Каминского и Шашилова в случае избрания главой СБР

«Эти тренеры были утверждены и правлением СБР, поэтому кардинальных решений по тренерскому штабу не предвидится, замены старших тренеров не будет. По ходу сезона мы можем подключить к работе того или иного специалиста, но кардинально ситуация не изменится. Вакансия главного тренера осталась вакантной, но мы на встрече с министром спорта договорились, что предложим кандидатуру после конференции», — сказал Майгуров.