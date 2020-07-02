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13:59 (мск), источник: ТАСС

Майгуров не будет менять тренеров Каминского и Шашилова в случае избрания главой СБР

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Старшие тренеры мужской и женской сборных России по биатлону Юрий Каминский и Михаил Шашилов останутся на своих постах в случае избрания члена Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова на должность президента организации. Об этом Майгуров заявил журналистам во время пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

Внеочередная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Помимо Майгурова на пост президента СБР претендует действующий глава организации, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.

«Эти тренеры были утверждены и правлением СБР, поэтому кардинальных решений по тренерскому штабу не предвидится, замены старших тренеров не будет. По ходу сезона мы можем подключить к работе того или иного специалиста, но кардинально ситуация не изменится. Вакансия главного тренера осталась вакантной, но мы на встрече с министром спорта договорились, что предложим кандидатуру после конференции», — сказал Майгуров.

Внеочередная выборная конференция СБР была созвана большинством членов правления СБР на фоне возникших разногласий с Драчевым по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон. В связи с конфликтной ситуацией тренерский состав был пересмотрен, в итоге на должности старших тренеров были назначены Каминский и Шашилов. Пост главного тренера остается вакантным.

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