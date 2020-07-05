СМИ: ДНК мужчины, обнаруженная в допинг-пробе биатлонистки Зайцевой, принадлежит ее мужу
ТАСС, 5 июля. ДНК мужчины, обнаруженная в
ТАСС, 5 июля. ДНК мужчины, обнаруженная в
Зайцева и еще две российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина по обвинению в нарушении антидопинговых правил были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх в конце 2017 года, их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы. Российские биатлонистки на домашних Играх стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте. По данным
«Вы же понимаете, каково это, сообщить мужу, что в вашей
Обвинения в адрес российских биатлонисток основаны на показаниях бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова. В начале марта Зайцева, Романова и Вилухина подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в начале марта, решение будет объявлено позднее.