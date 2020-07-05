СМИ: ДНК мужчины, обнаруженная в допинг-пробе биатлонистки Зайцевой, принадлежит ее мужу

21 фотография 21 фотография 21 фотография

Зайцева и еще две российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина по обвинению в нарушении антидопинговых правил были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх в конце 2017 года, их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы. Российские биатлонистки на домашних Играх стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте. По данным судебно-медицинской экспертизы, в допинг-пробе Зайцевой были найдены ДНК двух человек — ее и мужчины, позднее выяснилось, что ДНК принадлежит мужу биатлонистки.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a682bef75290e68d266" data-vnd="8a682bef75290e68d266" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a682bef75290e68d266" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вы же понимаете, каково это, сообщить мужу, что в вашей допинг-пробе есть ДНК какого-то другого мужчины? Это могло уничтожить мою семью. Это как обвинение в убийстве, хотя ты никому ничего плохого не сделал», — цитирует Зайцеву Der Spiegel.

Обвинения в адрес российских биатлонисток основаны на показаниях бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова. В начале марта Зайцева, Романова и Вилухина подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в начале марта, решение будет объявлено позднее.