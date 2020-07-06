Логинов поделился ожиданиями от работы с новым тренером сборной по биатлону Каминским

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Каминский был назначен старшим тренером национальной команды в мае. Для него это будет первый опыт работы в биатлоне, до этого он тренировал исключительно лыжников.

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«Я созванивался с Юрием Михайловичем после его назначения, поговорили мы хорошо, — рассказал Логинов. — Он очень контактный человек, взаимопонимание у нас есть, я ему доверяю как профессионалу».

«Думаю, никаких проблем в работе не будет», — подчеркнул он.