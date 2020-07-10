Владимир Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов России

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«На сегодняшний день, после принятия поправок к конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи с принятыми поправками. Граждане РФ поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Госдуме, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе, — сказал Драчев. — Таким образом, дополнительная нагрузка в Госдуме не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно в грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года».

«Отрадно осознавать, что мною много было сделано на посту президента Союза биатлонистов России на благо развития нашего любимого зимнего олимпийского вида спорта, — добавил он. — Также выражаю готовность и в дальнейшем оказывать консультативную поддержку своему приемнику и его команде специалистов. Будем и дальше работать и поддерживать биатлон».

Выборная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Таким образом, единственным кандидатом на пост главы организации остался трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.

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