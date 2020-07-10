Владимир Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов России

«На сегодняшний день, после принятия поправок к конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи с принятыми поправками. Граждане РФ поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Госдуме, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе, — сказал Драчев. — Таким образом, дополнительная нагрузка в Госдуме не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно в грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года».
«Отрадно осознавать, что мною много было сделано на посту президента Союза биатлонистов России на благо развития нашего любимого зимнего олимпийского вида спорта, — добавил он. — Также выражаю готовность и в дальнейшем оказывать консультативную поддержку своему приемнику и его команде специалистов. Будем и дальше работать и поддерживать биатлон».
Выборная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Таким образом, единственным кандидатом на пост главы организации остался трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.
Драчев покинул пост главы СБР за два года до истечения срока его полномочий, организацию он возглавил в мае 2018 года. Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР была созвана по инициативе большинства членов его правления. Причиной послужил управленческий кризис в организации и ее неустойчивое финансовое положение. В июле стало известно, что суммарные долги СБР превышают 30 млн рублей.