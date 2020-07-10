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11:48 (мск), источник: ТАСС

Владимир Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов России

ТАСС, 10 июля. Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев объявил об уходе с поста президента Союза биатлонистов России (СБР) и о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов главы организации. Соответствующее заявление Драчева опубликовано на официальном сайте СБР.

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«На сегодняшний день, после принятия поправок к конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи с принятыми поправками. Граждане РФ поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Госдуме, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе, — сказал Драчев. — Таким образом, дополнительная нагрузка в Госдуме не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно в грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года».

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«Отрадно осознавать, что мною много было сделано на посту президента Союза биатлонистов России на благо развития нашего любимого зимнего олимпийского вида спорта, — добавил он. — Также выражаю готовность и в дальнейшем оказывать консультативную поддержку своему приемнику и его команде специалистов. Будем и дальше работать и поддерживать биатлон».

Выборная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Таким образом, единственным кандидатом на пост главы организации остался трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.

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Драчев покинул пост главы СБР за два года до истечения срока его полномочий, организацию он возглавил в мае 2018 года. Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР была созвана по инициативе большинства членов его правления. Причиной послужил управленческий кризис в организации и ее неустойчивое финансовое положение. В июле стало известно, что суммарные долги СБР превышают 30 млн рублей.

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