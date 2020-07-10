Майгурову для избрания главой СБР на конференции нужно набрать две трети голосов

Источник: РИА "Новости"

Майгуров в пятницу остался единственным кандидатом на пост главы СБР. Действующий президент организации Владимир Драчев за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.

Таким образом, выборы пройдут на безальтернативной основе. Если Майгуров не соберет достаточное количество голосов, полномочия президента до следующей конференции будет доверено исполнять одному из членов правления СБР.

Майгуров при этом сейчас входит в число десяти членов правления СБР, однако на конференции предполагается избрание нового состава руководящего органа.