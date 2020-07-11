Союз биатлонистов России изберет нового президента организации

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Драчев об уходе с поста президента объявил в пятницу. Свое решение он объяснил желанием сосредоточиться на работе в Государственной думе. Должность Драчев оставил спустя два года после победы на выборах, в которых его главным конкурентом тоже являлся Майгуров. Тогда трехкратный чемпион мира получил место в правлении СБР и последние два года отвечал за взаимодействие с международной федерацией.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5b3a58995d0d3c14754" data-vnd="b5b3a58995d0d3c14754" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5b3a58995d0d3c14754" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Майгуров был в числе тех членов правления, которые в апреле проголосовали за проведение внеочередной конференции, на такой шаг их подтолкнул управленческий кризис в СБР. На реформирование руководящего состава правление пошло в связи с историей формирования тренерского штаба на следующий сезон. Шесть из десяти членов правления поддержали предложение вице-президента СБР Валерия Польховского назначить на должности старших тренеров Владимира Королькевича и Роберта Кабукова, однако Драчев не хотел видеть этих специалистов в сборной. Он отказывался исполнять решение большинства членов правления и представлять данных тренеров на утверждение в Министерстве спорта России.

В конце мая правление вынуждено было поменять свое решение и пригласить на эти должности Михаила Шашилова и Юрия Каминского. При этом от идеи проведения внеочередной конференции никто не отказался, так как перемены в руководящем составе были неизбежны. Функционировать еще два года до очередных выборов в таком состоянии руководство организации не могло.

В СБР возникла необходимость решать вопрос погашения задолженностей перед сотрудниками организации, партнерами, контрагентами и спортсменами. Суммарный долг превышает 30 млн рублей. Также при Драчеве организация лишилась практически всех спонсоров, улучшить ее финансовое положение сейчас довольно сложно.