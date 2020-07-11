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12:11 (мск), источник: ТАСС

Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Виктор Майгуров избран новым президентом Союза биатлонистов России (СБР). Выборы нового главы федерации прошли в субботу на внеочередной конференции организации в подмосковных Химках.

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Майгурова поддержали единогласно все 45 делегатов конференции. Он был единственным кандидатом на пост главы СБР. Владимир Драчев, возглавлявший организацию с 2018 года, за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.

Полномочия Майгурова будут действовать до окончания олимпийского сезона, после Игр в Пекине 2022 года должна будет состояться очередная конференция СБР.

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Майгуров — трехкратный чемпион мира, в прошлом он занимал пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU). При Драчеве он являлся членом правления СБР, где отвечал за взаимодействие с международной федерацией.

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