Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

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Майгурова поддержали единогласно все 45 делегатов конференции. Он был единственным кандидатом на пост главы СБР. Владимир Драчев, возглавлявший организацию с 2018 года, за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.

Полномочия Майгурова будут действовать до окончания олимпийского сезона, после Игр в Пекине 2022 года должна будет состояться очередная конференция СБР.

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