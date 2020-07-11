Майгуров — новый босс русского биатлона. Он пообещал уйти через год, если не справится с работой
Он был
Он был
В Химках прошла
Так легко он даже на биатлонных трассах не побеждал. Все
Преданным фанатам биатлона трехкратный чемпион мира известен очень хорошо. Майгуров успел побегать за сборную Белоруссии (на дебютной Олимпиаде выступал). Следующие Игры прошли уже под флагом России. Чемпионом он так и не стал, но в его коллекции есть две бронзы. Короче, в постбиатлонной жизни он сейчас больше ассоциируется с международной работой. Топовым биатлонистом Майгуров все же не был.
Начинал он с работы в органах (до 2003 года), потом оказался членом Общественной палаты
Когда Майгуров работал при Андресе Бессеберге, признавался, что в течение полугода фактически возглавлял организацию.
— Как первый
Его не очень красит работа на Бессеберга, которого обвиняли в коррупции, но мы тут больше про опыт, чем про бэкграунд. Правда, и темные пятна обойти стороной тоже нельзя. В 2011 году Майгуров попался на жульничестве, после чего его освободили от должности в департаменте физической культуры и спорта города Югры. Причина: поддельный диплом о высшем образовании, якобы полученный в Омске в Сибирской государственной академии физкультуры.
Сейчас все это уже не так и важно, но Александр Тихонов уже начал серьезно палить по фейлам Майгурова. Это значит, нас всех ждет еще много интересных монологов от титулованного биатлониста. Кто знает, может и Майгуров не выдержит и примет участие в словесном баттле. Пока же новый босс СБР настроен не на ругань, а на решение проблем в федерации. Там еще все не так плохо как в легкоатлетической (ВФЛА), но лучше и не доводить. Финансы — самая большая из всех проблем.
«Владимир Якушев, который сейчас занимает пост министра строительства, поддерживал меня еще на прошлых выборах. Он готов делать это и теперь, помимо прочего, возглавив попечительский совет. И пригласить туда губернаторов регионов, которые активно развивают вид спорта и
Есть у него и мысли по поводу остальных провисающих моментов, которые случились при Драчеве. В общем, с энтузиазмом Майгуров к работе приступать собирается. Чем все это закончится? Посмотрим весной, когда сезон закончится. Пока до выводов далеко. Советуем, кстати, из всех спичей биатлониста запомнить только один: «Готов уйти в отставку ровно через год, если
Виктория Дмитриева