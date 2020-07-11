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15:10 (мск), источник: Sport24

Майгуров — новый босс русского биатлона. Он пообещал уйти через год, если не справится с работой

Он был вице-президентом IBU. При этом его поймали с поддельным дипломом.

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В Химках прошла отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР). Теперь в нашей федерации новый босс — Виктор Майгуров. Его поддержали единогласно все 45 делегатов.

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Так легко он даже на биатлонных трассах не побеждал. Все из-за того, что бывший глава СБР Владимир Драчев сделал самоотвод за сутки до выборов (но победил бы он и без этого жеста соперника). В общем, реванш за 2018-й все равно получился немного смазанным.

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Преданным фанатам биатлона трехкратный чемпион мира известен очень хорошо. Майгуров успел побегать за сборную Белоруссии (на дебютной Олимпиаде выступал). Следующие Игры прошли уже под флагом России. Чемпионом он так и не стал, но в его коллекции есть две бронзы. Короче, в постбиатлонной жизни он сейчас больше ассоциируется с международной работой. Топовым биатлонистом Майгуров все же не был.

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Начинал он с работы в органах (до 2003 года), потом оказался членом Общественной палаты Ханты-Мансийска и председателем Комитета по физической культуре и спорту там же. В 2010 году Майгуров вошел в Технический комитет Международного союза биатлонистов (IBU) от России, а последнее время занимал пост вице-президента СБР. Его многолетний опыт работы в IBU — главный козырь. Сейчас это важно для восстановления нашей федерации.

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Когда Майгуров работал при Андресе Бессеберге, признавался, что в течение полугода фактически возглавлял организацию.

— Как первый вице-президент отвечал за все вопросы. Здесь я не был ограничен теми или иными полномочиями. А последние полгода работы в организации, когда Андерс Бессеберг был отстранен, фактически возглавлял IBU, готовил проведение конгресса, проводил заседания исполкома, рассматривал различные документы.

Его не очень красит работа на Бессеберга, которого обвиняли в коррупции, но мы тут больше про опыт, чем про бэкграунд. Правда, и темные пятна обойти стороной тоже нельзя. В 2011 году Майгуров попался на жульничестве, после чего его освободили от должности в департаменте физической культуры и спорта города Югры. Причина: поддельный диплом о высшем образовании, якобы полученный в Омске в Сибирской государственной академии физкультуры.

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Сейчас все это уже не так и важно, но Александр Тихонов уже начал серьезно палить по фейлам Майгурова. Это значит, нас всех ждет еще много интересных монологов от титулованного биатлониста. Кто знает, может и Майгуров не выдержит и примет участие в словесном баттле. Пока же новый босс СБР настроен не на ругань, а на решение проблем в федерации. Там еще все не так плохо как в легкоатлетической (ВФЛА), но лучше и не доводить. Финансы — самая большая из всех проблем.

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«Владимир Якушев, который сейчас занимает пост министра строительства, поддерживал меня еще на прошлых выборах. Он готов делать это и теперь, помимо прочего, возглавив попечительский совет. И пригласить туда губернаторов регионов, которые активно развивают вид спорта и двух-трех крупных партнеров, которые бы помогали нам формировать бюджет организации. Я пока тоже не жду у моря погоды. Занимаюсь переговорами с потенциальными партнерами. У нас должен быть бюджет не выживания, а развития», — сказал Майгуров.

Есть у него и мысли по поводу остальных провисающих моментов, которые случились при Драчеве. В общем, с энтузиазмом Майгуров к работе приступать собирается. Чем все это закончится? Посмотрим весной, когда сезон закончится. Пока до выводов далеко. Советуем, кстати, из всех спичей биатлониста запомнить только один: «Готов уйти в отставку ровно через год, если что-то из обещанного не будет выполнено». И Майгурову тоже, а то знаем, как быстро такие вещи у наших руководителей забываются.

Виктория Дмитриева

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