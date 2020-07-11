Матыцин поздравил Майгурова с избранием на пост главы СБР

«Уважаемый Виктор Викторович! От имени министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю вас с избранием на пост президента Союза биатлонистов России! Ваше избрание является свидетельством доверия со стороны делегатов конференции, высокой оценкой деятельности на ранее занимаемом посту вице-президента IBU», — говорится в заявлении Матыцина, которое появилось в распоряжении РИА Новости.

«Уверен, что профессионализм и компетентность, присущие вам, помогут и дальше эффективно работать на благо отечественного биатлона, — добавил Матыцин. — Ваш опыт, как спортсмена, так и спортивного администратора, необходим сейчас для СБР. Желаю вам успешной реализации намеченных планов, новых профессиональных достижений и побед! Со своей стороны министерство окажет необходимую поддержку новой команде. Успехов всем вам и российским спортсменам».