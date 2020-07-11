Польховский будет рекомендован на пост главного тренера сборной России
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Сергей Астахов. Валерий Польховский будет рекомендован на должность главного тренера сборной России, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Сергей Астахов. Валерий Польховский будет рекомендован на должность главного тренера сборной России, сообщили РИА Новости в
В субботу трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров был избран президентом СБР на конференции организации. Польховский, в разное время занимавший должности тренера сборной России и
«Валерий Польховский будет рекомендован на должность главного тренера сборной России», — сообщили РИА Новости в
Старшим тренером мужской сборной России является Юрий Каминский, старшим тренером женской команды — Михаил Шашилов.