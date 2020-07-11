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18:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польховский будет рекомендован на пост главного тренера сборной России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Сергей Астахов. Валерий Польховский будет рекомендован на должность главного тренера сборной России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров был избран президентом СБР на конференции организации. Польховский, в разное время занимавший должности тренера сборной России и вице-президента СБР, не вошел в новый состав правления союза.

«Валерий Польховский будет рекомендован на должность главного тренера сборной России», — сообщили РИА Новости в пресс-службе СБР.

Старшим тренером мужской сборной России является Юрий Каминский, старшим тренером женской команды — Михаил Шашилов.

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