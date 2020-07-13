«На ходу не переобуваюсь». Виктор Майгуров о том, куда поведет российский биатлон

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Российский биатлон пережил очередную смену власти, уже третью за последние десять лет. Но внепланово это произошло впервые: Владимир Драчев сошел с дистанции, проработав во главе Союза биатлонистов России только половину срока — чуть больше двух лет. В правлении союза весной произошел раскол, который и повлек перемены. Пока шло противоборство, организация все глубже погружалась в управленческий кризис и стремительно приближалась к банкротству. О том, как развернуть вектор этих движений в другую сторону, в интервью ТАСС рассказал новый президент СБР Виктор Майгуров.

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— Как долго будет происходить юридический транзит власти?

— Минимум месяц, который уйдет на регистрацию в Минюсте. Что касается передачи документов, то последние два месяца я так или иначе практически в ежедневном режиме участвовал в деятельности федерации, находился в постоянном контакте с ее сотрудниками. В понедельник я встречусь с ними и озвучу им свои намерения, в том числе по штатному расписанию. В конце недели на правлении СБР мы окончательно утвердим численность сотрудников и направление их деятельности. К этому же времени главный бухгалтер подготовит отчет о финансовом состоянии организации, чтобы мы понимали, какие первоочередные шаги мы должны сделать.

— Долги перед сотрудниками СБР остаются. Еще один месяц ожиданий, связанный с перерегистрацией, может привести к приостановке деятельности организации или все будет работать?

— Естественно, все продолжит работать.

Со стороны сотрудников есть доверие, не думаю, что у нас возникнут демарши в связи с задолженностью по зарплате. Люди с пониманием относятся к ситуации. Слава богу, у нас хороший коллектив.

— У СБР ведь есть и другие долги.

— Выплаты по налогам, перед поставщиками, не выплачены еще премиальные спортсменам за сезон на основании заключенных соглашений. Естественно, мы возьмем на себя обязательства прошлого руководства и будем решать эти вопросы.

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— О контрактах со спортсменами. Перед прошлым сезоном история с их подписанием обернулась скандалом. В следующий раз такого не произойдет?

— Уверен, что такого не повторится. Лично буду этим заниматься, я знаю, как выстроить диалог со спортсменами.

— Попечительский совет, который призван помочь решить финансовые проблемы, будет создан через месяц-два, верно?

— Правление сначала должно утвердить положение о попечительском совете, но эти процессы могут идти параллельно. Я уже неоднократно говорил, что Владимир Якушев не собирается бросать биатлон. Напротив, он собирается всячески поддерживать его. Этот совет будет серьезным подспорьем при формировании нашего бюджета.

Но я не надеюсь исключительно на него, поскольку ставлю перед собой задачу работать в направлении привлечения спонсоров и партнеров.

— Сколько времени отводите себе на устранение финансовых проблем?

— Уже через три месяца будут видны шаги, которые мы планируем сделать. На конференции я отметил, что уже через год можно будет дать оценку тем заявлениям, которые я сделал с трибуны. От них я отказываться не намерен.

— Чтобы нормально функционировать, СБР нужен бюджет размером в 200 миллионов рублей в год. Правильно?

— Есть бюджет выживания, который равен 60−70 миллионам. 200 миллионов — бюджет развития, который позволит не стоять на месте, а реализовывать программу развития биатлона в России, о которой я говорил на конференции. Без наших регионов у нас не будет ни сборной команды, ни вида спорта. Считаю, что основная задача нашей общероссийской организации — развитие биатлона в стране, а не сборная команда. При этом, естественно, я не буду наблюдать за происходящим в сборной со стороны, планирую уделять ей ровно столько времени, сколько нужно.

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Полномочиями по руководству национальной команды будут наделены главный тренер, старший тренер, начальники команд, Реагировать на каждый чих вроде пробитого колеса у автобуса я не планирую.

— Если говорить о наполнении бюджета СБР, то Михаил Прохоров будет участвовать в этом по старой дружбе?

— Честно говоря, мы с ним об этом не говорили, но почему бы и нет? У меня, да и у других членов правления есть мысли по вопросу привлечения средств, более конкретно на эту тему можно будет поговорить через месяц.

— Вы говорили про развитие биатлона в регионах. Известно, что Россия во много раз опережает европейские страны по числу занимающихся биатлоном и по количеству тренеров. Получается, проблема не в количестве, а в качестве? В той же Франции тренеров в десятки раз меньше.

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— Да, насколько я знаю, в биатлоне там работает всего 19 тренеров, а результат во много раз лучше. Но что они делают? С помощью тренеров сборной они создают программу подготовки для всех возрастов, они транслируют ее в регионы Франции, где развивается биатлон, и четко отслеживают ее результаты.

Конечно, учитывая территорию России, сделать это у нас гораздо сложнее, но рекомендовать пойти по этому пути можно. У нас много грамотных тренеров, в том числе молодых. На днях, к примеру, я разговаривал с Максимом Максимовым, который теперь работает в мужской сборной вместе с Юрием Каминским. Он отметил, что его приход дал сборной много нового. И такие новшества нужно консолидировать и предлагать регионам. Чтобы они не сами выдумывали, какую бы тренировку провести, а четко следовали рекомендациям по предсезонной подготовке. Тогда и им будет проще тренироваться, и мы будем понимать, что делают спортсмены в регионах. С каким багажом они приходят в юниорский возраст и после — во взрослую команду.

Ни для кого не секрет, что многие спортсмены в 20 лет уже заканчивают карьеру. Те, кто меня обыгрывал в 15 лет, через пять лет уже заканчивали. Мне же удалось добегать до 35 благодаря грамотному подходу к тренировкам.

Мы неоднократно говорим о том, что подготовку спортсмена нельзя форсировать, но с другой стороны, тренеры работают за зарплату, и надбавку к ней они получают за результаты, показанные юными воспитанниками. На мой взгляд, это неверная методика, поскольку, если выхолащивать спортсменов в юношеском возрасте, мало кто из них будет выступать на взрослом уровне.

Поэтому мы должны быть в тесном контакте с регионами и в методическом плане помогать им. Они могут не принять это, но оставаться в стороне и закрывать глаза на то, что там происходит, неправильно.

— Возвращаясь к решениям конференции, хотел спросить про обновленный состав правления. Там все знакомые лица, кроме одного — делегата от Саратовской области. Кто такой мистер Литяк?

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— Сергей Литяк — исполнительный директор саратовской федерации, которая воспитала чемпиона мира Александра Логинова. Считаю, нужно привлекать представителей наших федераций в правление, чтобы они не чувствовали себя оторванными. При этом у нас есть совет СБР, который должен регулярно собираться. Первое заседание мы запланировали на сентябрь, во время летнего чемпионата России.

— Он, кстати, состоится?

— Пока под вопросом. Что касается правления, то я взял за основу уже сформировавшийся костяк, потому что эти люди мне понятны, за два года я хорошо их узнал. Так наша работа будет эффективней.

— Что с главным тренером? Будете рекомендовать Валерия Польховского?

— Да, будем рекомендовать его на должность главного тренера. Я не тот человек, который переобувается на ходу, так что не будем отходить от принятого правлением ранее решения. Этот вопрос мы еще раз обсудим на ближайшем заседании правления.

— Болельщики волнуются, что с приходом Польховского старшие тренеры команды потеряют независимость. Главный тренер будет влиять на тренировочный процесс? Какие у него будут основные обязанности?

— Главный тренер не будет вникать в тренировочный процесс. С другой стороны, он будет владеть информацией — что делают команды, как они готовятся, какая у них логистика, какое у них обеспечение. Задача главного тренера — знать, что происходит во всех командах, держать ситуацию на контроле. Объем работы — сервис, которым он тоже будет заниматься.

У кого-то, быть может, существуют опасения, но я Валерия Николаевича знаю хорошо, мы с ним откровенно беседуем, поэтому, считаю, мы сможем спокойно работать.

— Президент СБР и члены правления не будут вмешиваться в работу тренеров?

— Я против, особенно если речь идет о членах правления, это абсолютно не их тема. Они должны принимать стратегические решения.

Сейчас я на постоянной связи со старшими тренерами сборной. Их волнует, как провести сборы в высокогорье, потому что есть вариант, что Сочи может сейчас не принять команды. Так что обсуждаем только такие темы, в тренировочный процесс я не лезу.

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— Вопрос про отношения с IBU. Его президент Олле Далин поздравил вас с победой на выборах. Но все же он представитель нового руководства международной федерации, которое сейчас старается не вспоминать о временах вашего друга Андерса Бессеберга после скандальной истории с его отстранением. Вы убеждены в его невиновности, что, возможно, не очень нравится новому руководству. На этой почве у вас не возникает противоречий?

— Противоречий нет. Работа и с Бессебергом, и с Далином была для меня хорошей школой управления спортом, управленя федерацией. В IBU все происходит очень демократично, без какого-либо давления. Конечно, эти президенты отличаются друг от друга, но у меня проблем в работе с ними не возникало. С Олле Далином в период с 2014 по 2018 год мы работали в исполкоме IBU, хорошо друг друга знаем. Нам нечего делить, напротив, мы настроены на сотрудничество. Какими бы хорошими у тебя ни были отношения, никто ничего по дружбе там делать не будет. Все решения в IBU принимаются четко в соответствии с его конституцией.

Я за конструктив. Нас уважают и считают, что Россия необходима международному биатлону.

— Как тогда добиться восстановления полноправного членства СБР? Сейчас все упирается в статус Российского антидопингового агентства. Этот пункт можно исключить из дорожной карты?

— В рамках встреч рабочей группы мы будем пытаться скорректировать этот пункт. Но этот пункт прописан в конституции IBU, так что с этим могут возникнуть большие проблемы. Но разговаривать все равно будем.

— Когда планируете провести очередную встречу с рабочей группой?

— Пока личные встречи невозможны, поэтому предложим провести заседание по видеосвязи. Думаю, скоро выступим с такой инициативой.