«На ходу не переобуваюсь». Виктор Майгуров о том, куда поведет российский биатлон
Новый президент Союза биатлонистов России рассказал, как будет выводить организацию из кризиса.
Новый президент Союза биатлонистов России рассказал, как будет выводить организацию из кризиса.
Российский биатлон пережил очередную смену власти, уже третью за последние десять лет. Но внепланово это произошло впервые: Владимир Драчев сошел с дистанции, проработав во главе Союза биатлонистов России только половину срока — чуть больше двух лет. В правлении союза весной произошел раскол, который и повлек перемены. Пока шло противоборство, организация все глубже погружалась в управленческий кризис и стремительно приближалась к банкротству. О том, как развернуть вектор этих движений в другую сторону, в интервью ТАСС рассказал новый президент СБР Виктор Майгуров.
— Как долго будет происходить юридический транзит власти?
— Минимум месяц, который уйдет на регистрацию в Минюсте. Что касается передачи документов, то последние два месяца я так или иначе практически в ежедневном режиме участвовал в деятельности федерации, находился в постоянном контакте с ее сотрудниками. В понедельник я встречусь с ними и озвучу им свои намерения, в том числе по штатному расписанию. В конце недели на правлении СБР мы окончательно утвердим численность сотрудников и направление их деятельности. К этому же времени главный бухгалтер подготовит отчет о финансовом состоянии организации, чтобы мы понимали, какие первоочередные шаги мы должны сделать.
— Долги перед сотрудниками СБР остаются. Еще один месяц ожиданий, связанный с перерегистрацией, может привести к приостановке деятельности организации или все будет работать?
— Естественно, все продолжит работать.
Со стороны сотрудников есть доверие, не думаю, что у нас возникнут демарши в связи с задолженностью по зарплате. Люди с пониманием относятся к ситуации. Слава богу, у нас хороший коллектив.
— У СБР ведь есть и другие долги.
— Выплаты по налогам, перед поставщиками, не выплачены еще премиальные спортсменам за сезон на основании заключенных соглашений. Естественно, мы возьмем на себя обязательства прошлого руководства и будем решать эти вопросы.
— О контрактах со спортсменами. Перед прошлым сезоном история с их подписанием обернулась скандалом. В следующий раз такого не произойдет?
— Уверен, что такого не повторится. Лично буду этим заниматься, я знаю, как выстроить диалог со спортсменами.
— Попечительский совет, который призван помочь решить финансовые проблемы, будет создан через
— Правление сначала должно утвердить положение о попечительском совете, но эти процессы могут идти параллельно. Я уже неоднократно говорил, что Владимир Якушев не собирается бросать биатлон. Напротив, он собирается всячески поддерживать его. Этот совет будет серьезным подспорьем при формировании нашего бюджета.
Но я не надеюсь исключительно на него, поскольку ставлю перед собой задачу работать в направлении привлечения спонсоров и партнеров.
— Сколько времени отводите себе на устранение финансовых проблем?
— Уже через три месяца будут видны шаги, которые мы планируем сделать. На конференции я отметил, что уже через год можно будет дать оценку тем заявлениям, которые я сделал с трибуны. От них я отказываться не намерен.
— Чтобы нормально функционировать, СБР нужен бюджет размером в 200 миллионов рублей в год. Правильно?
— Есть бюджет выживания, который равен 60−70 миллионам. 200 миллионов — бюджет развития, который позволит не стоять на месте, а реализовывать программу развития биатлона в России, о которой я говорил на конференции. Без наших регионов у нас не будет ни сборной команды, ни вида спорта. Считаю, что основная задача нашей общероссийской организации — развитие биатлона в стране, а не сборная команда. При этом, естественно, я не буду наблюдать за происходящим в сборной со стороны, планирую уделять ей ровно столько времени, сколько нужно.
Полномочиями по руководству национальной команды будут наделены главный тренер, старший тренер, начальники команд, Реагировать на каждый чих вроде пробитого колеса у автобуса я не планирую.
— Если говорить о наполнении бюджета СБР, то Михаил Прохоров будет участвовать в этом по старой дружбе?
— Честно говоря, мы с ним об этом не говорили, но почему бы и нет? У меня, да и у других членов правления есть мысли по вопросу привлечения средств, более конкретно на эту тему можно будет поговорить через месяц.
— Вы говорили про развитие биатлона в регионах. Известно, что Россия во много раз опережает европейские страны по числу занимающихся биатлоном и по количеству тренеров. Получается, проблема не в количестве, а в качестве? В той же Франции тренеров в десятки раз меньше.
— Да, насколько я знаю, в биатлоне там работает всего 19 тренеров, а результат во много раз лучше. Но что они делают? С помощью тренеров сборной они создают программу подготовки для всех возрастов, они транслируют ее в регионы Франции, где развивается биатлон, и четко отслеживают ее результаты.
Конечно, учитывая территорию России, сделать это у нас гораздо сложнее, но рекомендовать пойти по этому пути можно. У нас много грамотных тренеров, в том числе молодых. На днях, к примеру, я разговаривал с Максимом Максимовым, который теперь работает в мужской сборной вместе с Юрием Каминским. Он отметил, что его приход дал сборной много нового. И такие новшества нужно консолидировать и предлагать регионам. Чтобы они не сами выдумывали, какую бы тренировку провести, а четко следовали рекомендациям по предсезонной подготовке. Тогда и им будет проще тренироваться, и мы будем понимать, что делают спортсмены в регионах. С каким багажом они приходят в юниорский возраст и после — во взрослую команду.
Ни для кого не секрет, что многие спортсмены в 20 лет уже заканчивают карьеру. Те, кто меня обыгрывал в 15 лет, через пять лет уже заканчивали. Мне же удалось добегать до 35 благодаря грамотному подходу к тренировкам.
Мы неоднократно говорим о том, что подготовку спортсмена нельзя форсировать, но с другой стороны, тренеры работают за зарплату, и надбавку к ней они получают за результаты, показанные юными воспитанниками. На мой взгляд, это неверная методика, поскольку, если выхолащивать спортсменов в юношеском возрасте, мало кто из них будет выступать на взрослом уровне.
Поэтому мы должны быть в тесном контакте с регионами и в методическом плане помогать им. Они могут не принять это, но оставаться в стороне и закрывать глаза на то, что там происходит, неправильно.
— Возвращаясь к решениям конференции, хотел спросить про обновленный состав правления. Там все знакомые лица, кроме одного — делегата от Саратовской области. Кто такой мистер Литяк?
— Сергей Литяк — исполнительный директор саратовской федерации, которая воспитала чемпиона мира Александра Логинова. Считаю, нужно привлекать представителей наших федераций в правление, чтобы они не чувствовали себя оторванными. При этом у нас есть совет СБР, который должен регулярно собираться. Первое заседание мы запланировали на сентябрь, во время летнего чемпионата России.
— Он, кстати, состоится?
— Пока под вопросом. Что касается правления, то я взял за основу уже сформировавшийся костяк, потому что эти люди мне понятны, за два года я хорошо их узнал. Так наша работа будет эффективней.
— Что с главным тренером? Будете рекомендовать Валерия Польховского?
— Да, будем рекомендовать его на должность главного тренера. Я не тот человек, который переобувается на ходу, так что не будем отходить от принятого правлением ранее решения. Этот вопрос мы еще раз обсудим на ближайшем заседании правления.
— Болельщики волнуются, что с приходом Польховского старшие тренеры команды потеряют независимость. Главный тренер будет влиять на тренировочный процесс? Какие у него будут основные обязанности?
— Главный тренер не будет вникать в тренировочный процесс. С другой стороны, он будет владеть информацией — что делают команды, как они готовятся, какая у них логистика, какое у них обеспечение. Задача главного тренера — знать, что происходит во всех командах, держать ситуацию на контроле. Объем работы — сервис, которым он тоже будет заниматься.
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— Президент СБР и члены правления не будут вмешиваться в работу тренеров?
— Я против, особенно если речь идет о членах правления, это абсолютно не их тема. Они должны принимать стратегические решения.
Сейчас я на постоянной связи со старшими тренерами сборной. Их волнует, как провести сборы в высокогорье, потому что есть вариант, что Сочи может сейчас не принять команды. Так что обсуждаем только такие темы, в тренировочный процесс я не лезу.
— Вопрос про отношения с IBU. Его президент Олле Далин поздравил вас с победой на выборах. Но все же он представитель нового руководства международной федерации, которое сейчас старается не вспоминать о временах вашего друга Андерса Бессеберга после скандальной истории с его отстранением. Вы убеждены в его невиновности, что, возможно, не очень нравится новому руководству. На этой почве у вас не возникает противоречий?
— Противоречий нет. Работа и с Бессебергом, и с Далином была для меня хорошей школой управления спортом, управленя федерацией. В IBU все происходит очень демократично, без
Я за конструктив. Нас уважают и считают, что Россия необходима международному биатлону.
— Как тогда добиться восстановления полноправного членства СБР? Сейчас все упирается в статус Российского антидопингового агентства. Этот пункт можно исключить из дорожной карты?
— В рамках встреч рабочей группы мы будем пытаться скорректировать этот пункт. Но этот пункт прописан в конституции IBU, так что с этим могут возникнуть большие проблемы. Но разговаривать все равно будем.
— Когда планируете провести очередную встречу с рабочей группой?
— Пока личные встречи невозможны, поэтому предложим провести заседание по видеосвязи. Думаю, скоро выступим с такой инициативой.
Беседовал Артем Кузнецов