Правление СБР одобрило кандидатуру Польховского на пост главного тренера сборной России

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Кандидатура Польховского в ближайшее время будет отправлена на согласование в Министерство спорта РФ. В этой должности он сменит Анатолия Хованцева.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0d8f966b45b56c999c48" data-vnd="0d8f966b45b56c999c48" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0d8f966b45b56c999c48" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Польховский был рекомендован на должность главного тренера большинством членов правления СБР еще в апреле, однако Владимир Драчев, занимавший тогда пост главы СБР, заблокировал это решение. 11 июля президентом СБР был избран Виктор Майгуров.

Польховский с 2001 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России, которая под его руководством достигла самых больших успехов в истории. Перед сезоном-2011/12 он вернулся в национальную команду, заняв пост главного тренера. Через два года был переведен на должность консультанта бывшего главы СБР Михаила Прохорова, который ушел из биатлона после Олимпиады в Сочи. Последние полгода Польховский занимал пост вице-президента СБР.