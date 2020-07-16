Правление СБР одобрило кандидатуру Польховского на пост главного тренера сборной России

Кандидатура Польховского в ближайшее время будет отправлена на согласование в Министерство спорта РФ. В этой должности он сменит Анатолия Хованцева.
Польховский был рекомендован на должность главного тренера большинством членов правления СБР еще в апреле, однако Владимир Драчев, занимавший тогда пост главы СБР, заблокировал это решение. 11 июля президентом СБР был избран Виктор Майгуров.
Польховский с 2001 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России, которая под его руководством достигла самых больших успехов в истории. Перед сезоном-2011/12 он вернулся в национальную команду, заняв пост главного тренера. Через два года был переведен на должность консультанта бывшего главы СБР Михаила Прохорова, который ушел из биатлона после Олимпиады в Сочи. Последние полгода Польховский занимал пост вице-президента СБР.
На заседании правления СБР в четверг также был утвержден календарь всероссийских и межрегиональных соревнований на сезон-2020/21.