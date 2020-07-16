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16:50 (мск), источник: ТАСС

Правление СБР одобрило кандидатуру Польховского на пост главного тренера сборной России

ТАСС, 16 июля. Правление Союза биатлонистов России (СБР) одобрило кандидатуру Валерия Польховского на пост главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Кандидатура Польховского в ближайшее время будет отправлена на согласование в Министерство спорта РФ. В этой должности он сменит Анатолия Хованцева.

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Польховский был рекомендован на должность главного тренера большинством членов правления СБР еще в апреле, однако Владимир Драчев, занимавший тогда пост главы СБР, заблокировал это решение. 11 июля президентом СБР был избран Виктор Майгуров.

Польховский с 2001 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России, которая под его руководством достигла самых больших успехов в истории. Перед сезоном-2011/12 он вернулся в национальную команду, заняв пост главного тренера. Через два года был переведен на должность консультанта бывшего главы СБР Михаила Прохорова, который ушел из биатлона после Олимпиады в Сочи. Последние полгода Польховский занимал пост вице-президента СБР.

На заседании правления СБР в четверг также был утвержден календарь всероссийских и межрегиональных соревнований на сезон-2020/21.

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