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16 июля, источник: ТАСС

Александр Пак утвержден исполнительным директором СБР

ТАСС, 16 июля. Правление Союза биатлонистов России утвердило Александра Пака на должность исполнительного директора организации. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

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Первое заседание нового правления СБР прошло в четверг. Пак ранее входил в состав правления СБР, занимал должность заместителя исполнительного директора СБР, а в последнее время занимался развитием проекта «На лыжи».

Кроме того, на заседании правления были утверждены три вице-президента СБР: Алексей Нуждов, Юрий Векшин и Иван Мелихов, а помощником президента СБР стал Владимир Барнашов.

Новый состав правления СБР был утвержден на внеочередной конференции организации 11 июля. В тот же день на должность президента СБР был избран Виктор Майгуров.

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