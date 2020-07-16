Александр Пак утвержден исполнительным директором СБР

Первое заседание нового правления СБР прошло в четверг. Пак ранее входил в состав правления СБР, занимал должность заместителя исполнительного директора СБР, а в последнее время занимался развитием проекта «На лыжи».

Кроме того, на заседании правления были утверждены три вице-президента СБР: Алексей Нуждов, Юрий Векшин и Иван Мелихов, а помощником президента СБР стал Владимир Барнашов.