Александр Пак утвержден исполнительным директором СБР
ТАСС, 16 июля. Правление Союза биатлонистов России утвердило Александра Пака на должность исполнительного директора организации. Об этом сообщает
ТАСС, 16 июля. Правление Союза биатлонистов России утвердило Александра Пака на должность исполнительного директора организации. Об этом сообщает
Первое заседание нового правления СБР прошло в четверг. Пак ранее входил в состав правления СБР, занимал должность заместителя исполнительного директора СБР, а в последнее время занимался развитием проекта «На лыжи».
Кроме того, на заседании правления были утверждены три
Новый состав правления СБР был утвержден на внеочередной конференции организации 11 июля. В тот же день на должность президента СБР был избран Виктор Майгуров.