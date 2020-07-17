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17 июля, источник: Спорт РИА Новости

Тренер: Малышко рассматривает вариант завершения карьеры биатлониста

Вопрос о завершении карьеры российского биатлониста Дмитрия Малышко рассматривается, но на данный момент никакой конкретики нет, сообщил РИА Новости личный тренер спортсмена Дмитрий Кучеров.

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Источник: Спорт РИА Новости

Малышко является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в эстафете. Также биатлонист завоевал золото в эстафете на Олимпийских играх-2014 в Сочи, но, из-за санкций в отношении биатлониста Евгения Устюгова за нарушения антидопинговых правил вся четверка должна лишиться наград.

«Вопрос (о завершении карьеры) рассматривается, но никакой конкретики на данный момент нет. Есть вещи, которые не только спорта касаются. Во всяком случае, он тренируется. Пока человек на виду, всегда вокруг него будут разговоры», — сказал Кучеров по телефону.

Основной и резервный составы сборной России проводят предсезонную подготовку в Рыбинске (Ярославская область), 33-летний Малышко в команду не попал.

«(Владимир) Драчев и Сергей (Белозеров) в свое время постарались, поэтому Дмитрий сейчас не с командой. Он тренируется у себя в регионе», ‑ добавил тренер.

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