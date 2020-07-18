«Он просто в своём мире живёт». Почему российский биатлон может потерять Дмитрия Малышко
Эстафетный боец, помогавший добывать золото в Сочи, задумался о завершении карьеры.
Эстафетный боец, помогавший добывать золото в Сочи, задумался о завершении карьеры.
У российского биатлона опять проблемы.
Дмитрий Малышко, ставший олимпийским чемпионом в Сочи в эстафете, находится в шаге от завершения карьеры. Один из лучших биатлонистов страны устал от неразберихи, которая творится в СБР. В прошлом сезоне его буквально выгнали из сборной России без веских причин.
Если так будет продолжаться, наш биатлон вообще может остаться без классных спортсменов.
Проблемы начались в начале прошлого сезона. Малышко уверенно отобрался в сборную и показывал хорошую скорость на Кубке мира. Однако на двух эстафетах Дмитрий уходил на штрафные круги. Но многие
Такое случается в биатлоне сплошь и рядом, но все сразу
Личный тренер Малышко Дмитрий Кучеров даже назвал имена конкретных людей, виновных, по его мнению, в том, что произошло с его подопечным. Это президент СБР и старший тренер команды: «Драчёв и Белозеров в своё время постарались, чтобы Дима начал думать о завершении карьеры. Поэтому он сейчас не с командой. Он тренируется у себя в регионе».
Этот вопрос Малышко справедливо задавал тренерам, которые предлагали ему после трёх тяжёлых этапов Кубка мира ехать на «Ижевскую винтовку» и соревноваться с биатлонистами, которые специально подводились именно к этому старту. Критерий отбора на следующие этапы Кубка мира в сборной не выполнили также Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов, однако выставить из сборной решили только Малышко.
История с Дмитрием дала очередной повод говорить о полной неразберихе в Союзе биатлонистов России. Главный тренер сборной Анатолий Хованцев настаивал на том, что Дмитрий должен остаться в команде. И только в российском биатлоне никто не слушает главного тренера национальной сборной.
Проиграли все.
Президент федерации биатлона
«Дмитрий никакой конкретики не озвучил. Он ничего не рассказывает, просто в своём мире живёт. Я ему предлагал свои услуги в подготовке к сезону, но он отказался, не знаю, по какой причине».
Российский биатлон продолжает разбрасываться сильными спортсменами. Малышко даже не в лучшей форме заслуживал места в национальной сборной. Это один из самых опытных и стабильных биатлонистов страны. По скорости он уступал только Александру Логинову и, возможно, Матвею Елисееву. А две ошибки в эстафетах прошлого сезона были скорее исключением из правил. Не зря же Дмитрия часто называли «эстафетным бойцом».
К слову, на чемпионате мира-2019 Малышко очень сильно помог сборной России выиграть медаль в этом виде программы. А ещё была и командная победа на Олимпиаде в Сочи, но на данный момент сборная России
Очень похоже на то, что Дима просто устал от всего, что происходит в нашем биатлоне. Ему 33 года. Представим, что он отлично подготовится к новому сезону, будет показывать хорошие скорости, а потом одна ошибка снова отправит его на Кубок России.
А с учётом того, что Россию могут не допустить до Олимпиады в Пекине, возможное решение Малышко о завершении карьеры выглядит даже логичным. И от этого ещё печальнее.
Александр Говоров