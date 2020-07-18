«Он просто в своём мире живёт». Почему российский биатлон может потерять Дмитрия Малышко

Источник: РИА "Новости"

У российского биатлона опять проблемы.

Дмитрий Малышко, ставший олимпийским чемпионом в Сочи в эстафете, находится в шаге от завершения карьеры. Один из лучших биатлонистов страны устал от неразберихи, которая творится в СБР. В прошлом сезоне его буквально выгнали из сборной России без веских причин.

Если так будет продолжаться, наш биатлон вообще может остаться без классных спортсменов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c8980d8b7a4d59b1228a" data-vnd="c8980d8b7a4d59b1228a" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c8980d8b7a4d59b1228a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Драчёв и Белозёров постарались, чтобы Дима завершил карьеру»

Проблемы начались в начале прошлого сезона. Малышко уверенно отобрался в сборную и показывал хорошую скорость на Кубке мира. Однако на двух эстафетах Дмитрий уходил на штрафные круги. Но многие почему-то забывают, что в Эстерсунде был сильнейший ветер, и на круги ушли сразу десять сборных. В другой эстафете Дима зарубился на дистанции с Тарьей Бё и дрогнул на «стойке».

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Такое случается в биатлоне сплошь и рядом, но все сразу как-то забыли, сколько раз он спасал команду в тех же эстафетах. И эти ошибки, по всей видимости, послужили поводом, чтобы выгнать Малышко из сборной. Причём отправить не просто на этаж ниже — на Кубок IBU, а сразу на Кубок России. По сути Дмитрия поставили в такое положение, из которого почти невозможно было выбраться. Учитывая критерии отбора, единственным шансом для него было бы отобраться на чемпионат Европы. И то для этого необходимо было бы пройти все круги ада.

Личный тренер Малышко Дмитрий Кучеров даже назвал имена конкретных людей, виновных, по его мнению, в том, что произошло с его подопечным. Это президент СБР и старший тренер команды: «Драчёв и Белозеров в своё время постарались, чтобы Дима начал думать о завершении карьеры. Поэтому он сейчас не с командой. Он тренируется у себя в регионе».

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«Почему только я один должен ехать?»

Этот вопрос Малышко справедливо задавал тренерам, которые предлагали ему после трёх тяжёлых этапов Кубка мира ехать на «Ижевскую винтовку» и соревноваться с биатлонистами, которые специально подводились именно к этому старту. Критерий отбора на следующие этапы Кубка мира в сборной не выполнили также Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов, однако выставить из сборной решили только Малышко.

История с Дмитрием дала очередной повод говорить о полной неразберихе в Союзе биатлонистов России. Главный тренер сборной Анатолий Хованцев настаивал на том, что Дмитрий должен остаться в команде. И только в российском биатлоне никто не слушает главного тренера национальной сборной.

Хованцев даже писал докладную на имя правления СБР, чтобы Малышко дали возможность выступить хотя бы на Кубке IBU. Объективно уровень резерва нашей сборной не самый сильный, поэтому Малышко не занимал бы там чьё-то место и имел бы возможность вернуться в сборной и помочь ей на чемпионате мира. Как минимум в эстафете. Но Малышко будто специально сломали сезон, а сборная осталась без медали в эстафете на мировом первенстве.

Проиграли все.

«Дима ничего не рассказывает и живёт в своём мире»

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев пытался помочь своему тёзке, с которым у него всегда были хорошие отношения. Однако даже он не смог достучаться до Малышко.

«Дмитрий никакой конкретики не озвучил. Он ничего не рассказывает, просто в своём мире живёт. Я ему предлагал свои услуги в подготовке к сезону, но он отказался, не знаю, по какой причине».

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Уход Малышко — потеря для российского биатлона

Российский биатлон продолжает разбрасываться сильными спортсменами. Малышко даже не в лучшей форме заслуживал места в национальной сборной. Это один из самых опытных и стабильных биатлонистов страны. По скорости он уступал только Александру Логинову и, возможно, Матвею Елисееву. А две ошибки в эстафетах прошлого сезона были скорее исключением из правил. Не зря же Дмитрия часто называли «эстафетным бойцом».

К слову, на чемпионате мира-2019 Малышко очень сильно помог сборной России выиграть медаль в этом виде программы. А ещё была и командная победа на Олимпиаде в Сочи, но на данный момент сборная России из-за подозрений в адрес Устюгова этого золота лишена.



Очень похоже на то, что Дима просто устал от всего, что происходит в нашем биатлоне. Ему 33 года. Представим, что он отлично подготовится к новому сезону, будет показывать хорошие скорости, а потом одна ошибка снова отправит его на Кубок России.

Вряд ли перспектива потерять ещё один год привлекает спортсмена. Поэтому российский биатлон может потерять его уже перед стартом нового зимнего сезона.

А с учётом того, что Россию могут не допустить до Олимпиады в Пекине, возможное решение Малышко о завершении карьеры выглядит даже логичным. И от этого ещё печальнее.