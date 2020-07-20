Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
23Фарфан спас «Локо» от поражения
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
13:34 (мск), источник: ТАСС

СБР планирует вернуть Акимову в сборную России по биатлону

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) планирует добиться включения бронзового призера чемпионата мира Татьяны Акимовой в состав сборной страны. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил глава СБР Виктор Майгуров.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Акимова приостановила карьеру в 2018 году, после олимпийского сезона.

«Татьяна Акимова сейчас тренируется в Ижевске вместе с мужем за счет Чувашской Республики. Мы планируем направить в Центр спортивной подготовки ходатайство о ее включении в расширенный состав сборной России. Если это произойдет, следующие сборы она будет находиться на централизованной подготовке», — сказал Майгуров.

Акимовой 29 лет, в сезоне-2016/17 она становилась победительницей и призером этапов Кубка мира. В 2017 году завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Майгуров: у французов работают всего 19 человек, а результат во много раз лучше
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Ученики против учителей. Определились финалисты Кубка России
Обладатель Кубка Стэнли возглавил клуб КХЛ
Защитник МЮ попал в больницу после столкновения с одноклубником
Американский боец назвал Яна «бумажным чемпионом»
Описан приезд Мохаммеда Али в СССР
Медведев после победы над «Спартаком»: Смотри на табло, дурашка
В «Оренбурге» сообщили об уходе главного тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь