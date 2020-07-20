СБР планирует вернуть Акимову в сборную России по биатлону

«Татьяна Акимова сейчас тренируется в Ижевске вместе с мужем за счет Чувашской Республики. Мы планируем направить в Центр спортивной подготовки ходатайство о ее включении в расширенный состав сборной России. Если это произойдет, следующие сборы она будет находиться на централизованной подготовке», — сказал Майгуров.