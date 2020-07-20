Майгуров намерен оставаться во главе Союза биатлонистов России до 2026 года

Майгуров был единогласно избран президентом СБР, за день до выборов этот пост добровольно покинул предыдущий глава СБР Владимир Драчев, проработавший два года. Полномочия Майгурова в рамках текущего срока истекают в 2022 году.

«Если говорить о задачах на ближайшие два года, то это подготовка к Олимпийским играм в Пекине, — сказал Майгуров. — Что касается ближайшей перспективы, то это финансовая стабилизация СБР — привлечение партнеров и спонсоров. И главное для меня даже не на два, а на шесть лет — развитие биатлона в регионах».