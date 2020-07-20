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20 июля, источник: БЕЛТА

«Кубок Белорусской федерации биатлона» стартует в Чаусах 1 августа

В чемпионате будут участвовать спортсмены, прошедшие региональный отбор.

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20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир «Кубок Белорусской федерации биатлона» стартует в Чаусах 1 августа. Состязания примет новый спорткомплекс, открытие которого приурочено к данному старту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

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В чемпионате будут участвовать спортсмены, прошедшие региональный отбор. Они представят команды Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, Минска, а также команду Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва. Лучшие определятся в гонках с массовым стартом и в смешанных эстафетах.

Соревнования пройдут в четырех возрастных группах: среди спортсменов 2002—2003 годов рождения, 2004−2005 гг., 2006−2007 и 2008−2009 гг. Главная цель турнира — создание резерва для национальной команды. После состязаний в Чаусах биатлонисты будут поочередно соревноваться в Гомеле, Новополоцке, «Раубичах», в спортивно-биатлонном комплексе «Селец» под Новогрудком, а завершат сезон в Городке.

Следить за ходом турнира можно будет не только на стадионе спорт, но и на YouTube-канале Белорусской федерации биатлона. -0-

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