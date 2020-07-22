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19:26 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистки сборной России проведут второй тренировочный сбор в Сочи

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Основа и резерв женской сборной России по биатлону второй предсезонный учебно-тренировочный сбор проведут в Сочи в условиях среднегорья. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Михаил Шашилов.

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Источник: РИА "Новости"

Первый предсезонный сбор основной женской команды прошел в июле в Ижевске, резервной — в соседнем Чайковском (Пермский край).

«1 августа выезжаем на сбор в Сочи, который продлится до 26-го числа, — сказал Шашилов. — Резервная команда проведет сбор там же».

Первый сбор в составе основной команды провели Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко и Валерия Васнецова.

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