Биатлонистки сборной России проведут второй тренировочный сбор в Сочи
МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Основа и резерв женской сборной России по биатлону второй предсезонный
МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Основа и резерв женской сборной России по биатлону второй предсезонный
Первый предсезонный сбор основной женской команды прошел в июле в Ижевске, резервной — в соседнем Чайковском (Пермский край).
«1 августа выезжаем на сбор в Сочи, который продлится до 26-го числа, — сказал Шашилов. — Резервная команда проведет сбор там же».
Первый сбор в составе основной команды провели Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко и Валерия Васнецова.