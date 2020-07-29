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12:59 (мск), источник: ТАСС

IBU вновь запросил у Касперовича объяснения по делу о чужой аккредитации

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) вновь затребовал у российского тренера Александра Касперовича объяснения по делу об использовании им чужой аккредитации на чемпионате мира 2020 года. Об этом ТАСС сообщил Касперович.

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Источник: РИА "Новости"

В использовании чужой аккредитации на чемпионате мира Касперовича уличил Международный союз биатлонистов (IBU). Исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен уведомила о случившемся итальянскую полицию, что стало основанием для открытия уголовного дела в отношении Касперовича и российского биатлониста Александра Логинова, личным тренером которого он является.

«IBU попросил, чтобы я повторно дал объяснения, — сказал Касперович. — По какой причине опять поднят этот вопрос, я не знаю. Мне прислали письмо, в котором содержались несколько вопросов, я на него на днях ответил. По этому поводу даже не переживаю».

В IBU ТАСС пояснили, что этим делом занимается их независимый орган BIU.

22 февраля — накануне окончания чемпионата мира в Антхольце — итальянская полиция провела обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича. Правоохранительные органы пока не завершили проверку по этому делу. По версии следствия, использование чужой аккредитации могло быть связано с причастностью тренера к распространению допинга, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением.

В 2014 году Логинов был наказан за использование запрещенного препарата эритропоэтина, Касперович на тот момент уже был его личным тренером. В мае этого года специалист возглавил сборную Болгарии по биатлону.

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