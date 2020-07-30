СБР отказался от приглашения Хованцева на пост главы экспертного совета

Источник: РИА "Новости"

Хованцев последние два года занимал пост главного тренера сборной России. В мае, при обсуждении тренерского штаба национальной команды на следующий сезон, было решено временно оставить эту должность вакантной. Бывший президент СБР Владимир Драчев планировал пригласить Хованцева на пост главы экспертного совета, однако не успел реализовать задуманное — в июле он оставил должность в СБР. Новым президентом федерации был избран Виктор Майгуров.

«Если экспертный совет и будет работать, то меня в нем не будет, — сказал Хованцев. — Такое решение приняло новое руководство СБР. Президент федерации Виктор Майгуров уведомил меня, что в моих услугах не заинтересованы».