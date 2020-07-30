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16:22 (мск), источник: ТАСС

СБР отказался от приглашения Хованцева на пост главы экспертного совета

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) после смены руководящего состава отказался от идеи пригласить Анатолия Хованцева в экспертный совет, который он должен был возглавить. Об этом ТАСС рассказал сам специалист.

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Источник: РИА "Новости"

Хованцев последние два года занимал пост главного тренера сборной России. В мае, при обсуждении тренерского штаба национальной команды на следующий сезон, было решено временно оставить эту должность вакантной. Бывший президент СБР Владимир Драчев планировал пригласить Хованцева на пост главы экспертного совета, однако не успел реализовать задуманное — в июле он оставил должность в СБР. Новым президентом федерации был избран Виктор Майгуров.

«Если экспертный совет и будет работать, то меня в нем не будет, — сказал Хованцев. — Такое решение приняло новое руководство СБР. Президент федерации Виктор Майгуров уведомил меня, что в моих услугах не заинтересованы».

Специалист отметил, что он сконцентрируется на работе с молодыми биатлонистами. «Работаю с возрастом юношеских команд, надеюсь, удастся довести кого-нибудь до сборной страны», — сказал тренер.

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