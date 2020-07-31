Хованцев заявил, что Малышко уйдет из биатлона, если найдет работу вне спорта

33-летний Малышко перед началом нового сезона не попал в основной состав сборной России. В прошлом сезоне он лишился места в команде по итогам первых трех этапов Кубка мира. При этом в команде остались другие биатлонисты, не выполнившие критерии для сохранения места в основе. Подобное решение он счел несправедливым и отказался от участия в «Ижевской винтовке», выступление в которой давало ему шанс в январе вернуться в команду. Его партнеры по команде от необходимости участвовать в этом отборе были избавлены.
«Я давно уже с ним не общался, но мне известно, что если он найдет работу, не связанную со спортом, то закончит карьеру, — сказал Хованцев. — В прошлом сезоне с ним не очень красиво поступили. На эту тему я тогда писал докладную правлению СБР [Союза биатлонистов России], но мне даже ответа не предоставили».
Специалист считает, что к завершению карьеры Малышко подталкивают и планы нового руководства СБР по формированию состава сборной страны на предстоящие международные старты. Предполагается, что в команду попадут только биатлонисты, прошедшие централизованную подготовку. Малышко в основную команду не попал. «При этом далеко не все спортсмены из основного состава сейчас проходят централизованную подготовку, есть те, кто готовится отдельно от сборной», — заметил Хованцев.
«Я считаю, что в основе отбора должен лежать спортивный принцип. А если Малышко не допустят до отбора, то у него логично может возникнуть вопрос: зачем ему все это нужно? Ведь он даже не получит возможности отобраться в команду» — подчеркнул тренер.
Малышко является чемпионом мира 2017 года в эстафете, он также победил в командной гонке на Олимпийских играх в Сочи, однако рискует лишиться медали, если его партнер по эстафете Евгений Устюгов будет признан виновным в нарушении антидопинговых правил.