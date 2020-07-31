Хованцев заявил, что Малышко уйдет из биатлона, если найдет работу вне спорта

Источник: РИА "Новости"

33-летний Малышко перед началом нового сезона не попал в основной состав сборной России. В прошлом сезоне он лишился места в команде по итогам первых трех этапов Кубка мира. При этом в команде остались другие биатлонисты, не выполнившие критерии для сохранения места в основе. Подобное решение он счел несправедливым и отказался от участия в «Ижевской винтовке», выступление в которой давало ему шанс в январе вернуться в команду. Его партнеры по команде от необходимости участвовать в этом отборе были избавлены.

«Я давно уже с ним не общался, но мне известно, что если он найдет работу, не связанную со спортом, то закончит карьеру, — сказал Хованцев. — В прошлом сезоне с ним не очень красиво поступили. На эту тему я тогда писал докладную правлению СБР [Союза биатлонистов России], но мне даже ответа не предоставили».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--95eb6ae30855488c10bb" data-vnd="95eb6ae30855488c10bb" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=95eb6ae30855488c10bb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Специалист считает, что к завершению карьеры Малышко подталкивают и планы нового руководства СБР по формированию состава сборной страны на предстоящие международные старты. Предполагается, что в команду попадут только биатлонисты, прошедшие централизованную подготовку. Малышко в основную команду не попал. «При этом далеко не все спортсмены из основного состава сейчас проходят централизованную подготовку, есть те, кто готовится отдельно от сборной», — заметил Хованцев.

«Я считаю, что в основе отбора должен лежать спортивный принцип. А если Малышко не допустят до отбора, то у него логично может возникнуть вопрос: зачем ему все это нужно? Ведь он даже не получит возможности отобраться в команду» — подчеркнул тренер.