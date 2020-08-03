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11:47 (мск), источник: Чемпионат.com

СБР погасил долги перед Хованцевым и другими тренерами сборной

Союз биатлонистов России (СБР) погасил долги перед тренерами и специалистами, которые работали со сборной России в прошлом сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее бывший главный тренер сборной Анатолий Хованцев сообщил, что у организации остались долги.

«Долги погашены, Владимир Петрович (Драчёв — бывший президент СБР. — Прим. “Чемпионата”) перед своим уходом закрыл этот вопрос, причём это касается всех тренеров сборной», — цитирует Хованцева ТАСС.

В апреле был сформирован новый тренерский штаб сборной России. Хованцев и другие специалисты покинули команду. Затем сменился и руководитель СБР. Организацию возглавил Виктор Майгуров. Драчёв в последний момент отказался от участия в выборах главы организации, заявив, что ему нужно сосредоточиться на работе в Государственной думе.

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