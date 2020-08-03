СБР погасил долги перед Хованцевым и другими тренерами сборной

В апреле был сформирован новый тренерский штаб сборной России. Хованцев и другие специалисты покинули команду. Затем сменился и руководитель СБР. Организацию возглавил Виктор Майгуров. Драчёв в последний момент отказался от участия в выборах главы организации, заявив, что ему нужно сосредоточиться на работе в Государственной думе.