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13:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Адвокат: CAS отложил решение по делу российских биатлонисток

Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил решение по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной на конец августа — начало сентября, сообщил РИА Новости адвокат спортсменок Алексей Панич.

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Источник: Reuters

Зайцева, Романова и Вилухина оспаривают решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании результатов на Играх в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Зайцева, Романова, Вилухина и Екатерина Шумилова были лишены серебра Игр-2014 в эстафете, у Вилухиной также была отобрана серебряная медаль в спринте.

«Мы получили официальное уведомление от CAS, срок (рассмотрения дела) снова был продлен. Соответственно, сейчас мы ожидаем решение суда в конце августа — начале сентября. Мотивация в таких случаях обычно не дается. Мы исходим из того, что это сложные дела, арбитры работают, поэтому было сделано дополнительное продление», — сказал Панич.

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«В теории они могут продлить и на более поздний срок. Но мы надеемся, что далее CAS продлевать сроки рассмотрения дела не будет, и решение мы увидим в начале сентября», — добавил собеседник агентства.

Обвинения в адрес российских биатлонисток основаны на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Ранее Панич заявлял, что независимые эксперты из Великобритании и Германии признали, что подпись Родченкова, которая была передана его адвокатами через МОК, является подделкой. К подобному мнению пришли и эксперты немецкого издания Der Spiegel в ходе независимого расследования, опубликованного в июле.

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