«Держите Резцову, чтобы не упала!» Как россиянки опередили соперниц в эстафете на 4 минуты

Источник: РИА "Новости"

После двух этапов женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994-м всё, казалось, уже ясно. Сборная Германии впереди с огромным преимуществом в одну минуту и 11 секунд над сборной России, а на третьем месте с француженки, проигрывавшие россиянкам минуту. Но как всё поменялось на пятой стрельбе!

Эта эстафета завершилась так, как уже никто не ждал.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d9cc5ac1185c400d652f" data-vnd="d9cc5ac1185c400d652f" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d9cc5ac1185c400d652f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто побежит эстафету?

В целом успешная для сборной России Олимпиада в Норвегии у российских биатлонисток не задалась.

Индивидуальная гонка — Луиза Носкова с четырьмя промахами десятая, а Резцова с восемью промахами — 26-я, даже невероятная скорость на лыжне не помогла.

Спринтерская гонка — лучшая из наших Надежда Таланова только 19-я с двумя промахами, а олимпийская чемпионка 1992 года в этом виде программы Анфиса Резцова — 32-я с семью незакрытыми мишенями.

С такой стрельбой практически невозможно было предугадать, как сложится эстафета. Но недаром говорят, что это особый вид спортивной программы, в котором возможно всё.

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Резцову перед эстафетой даже не позвали на традиционное командное собрание.

«Честно говоря, я подумала, что раз не позвали на собрание, то я и не побегу. Настроение было ужасным. Ехала в Лиллехаммер подтверждать свой статус фаворита, но стрельба так подвела, что я даже к десятке в личных гонках близко не была», — рассказала «Чемпионату» Анфиса Резцова.

«Анфису действительно не стали звать на собрание. Но её кандидатура вообще не подвергалась сомнению. Выбор был на первый этап между Надеждой Талановой и Любовью Беляковой, которая в личных гонках в Норвегии не бежала. Но остановились на Талановой. А ещё решали, кого ставить на последний этап — меня или Резцову. Я сразу сказала, что победу третий этап, который бегала всегда, а Анфиса, если придётся догонять, отыграет ногами любое отставание», — объяснила Луиза Носкова.

Безнадёга? Или поборемся?

25 февраля 1994 года на трассе в Лиллехаммере примерно в течение часа происходило то, что не оставляло никаких сомнений: о золотой медали сборной России можно даже не мечтать.

Сборная Германии благодаря великолепным этапам в исполнении Урсулы Дизль и Антье Мизерски везла ближайшему конкуренту — российской команде — 1.11,2. По нынешним временам такое практически не отыгрывается. Да и тогда отставание было колоссальным.

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Как такое можно отыграть?

«Вы знаете, после неудач в личных гонках тренеры не давили на команду. Я не скажу, что в нас уже не верили — готовы мы были очень хорошо, но никто, в том числе и главный тренер Геннадий Михайлович Раменский, не говорил — вы обязаны, вы должны, зачем вы приехали. Ничего такого не было. Всё было спокойно. И мы успокоились, напряжения в команде не было», — рассказала Носкова.

Именно Луиза Носкова приняла эстафету у Натальи Снытиной.

«В тот момент я подумала только одно — главное, не расслабляться и не уступить ещё больше, — призналась Носкова. — Сказала себе: отработай как можешь, чтобы сохранить хоть какие-то шансы для Резцовой. Ты должна сделать свою работу».

Носкова убежала на свой третий этап вслед за немкой Симоной Грайнер, бывшей лыжницей, стрелковые качества которой были далеко не на высоте. Это потом она станет пятикратной чемпионкой мира, а в Лиллехаммер приехала дебютанткой.

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«По рёву трибун поняла — сейчас всё и решается»

И Грайнер не выдержала дикого напряжения. Носкова уже после первой стрельбы вышла в лидеры. Она закрыла все мишени и убежала на дистанцию, а Симона наматывала штрафные круги. Один, другой, третий. Да, немка схватила три штрафных круга!

«Честно говоря, когда я прибежала на первую стрельбу, то была настолько сосредоточена на том, чтобы поразить все мишени, что не обратила внимания на Грайнер. Только по рёву трибун поняла — что-то случилось! Тренеры на дистанции даже сдерживали перед второй стрельбой, чтобы я не намазала на второй стрельбе и решила всё. Хотя нужно было бежать изо всех сил, чтобы Анфисе было легче на рубежах», — рассказала Носкова.

Грайнер схватила три штрафных круга и на втором рубеже, а когда закончила свой этап, просто разрыдалась. Сборная Германии на последней передаче эстафеты проигрывала сборной России 2,5 минуты!

А Резцова на своём этапе втопила так, что за ней никто не смог бы угнаться.

«Я слышала, как Виктор Фёдорович Маматов на дистанции кричал другим тренерам: “Держите Резцову, а то прёт как танк — не дай Бог где-то упадёт”. Это было уже после моей второй стрельбы. В личных гонках я допустила много промахов, но в эстафете отработала из пяти и из семи патронов, что для меня было отличным результатом. Оставалось только добежать до победы», — вспомнила тот момент Резцова.

И сборная России добежала. С колоссальным преимуществом: немкам на финише «привезли» без трёх секунд четыре минуты! Француженкам — пять с лишним минут! Норвежкам — шесть с лишним! Это была по-настоящему потрясающая победа!

«Наверное, нам повезло. Грайнер тоже пришла из лыж, опыта никакого не было, вот и случилось то, что случилось. А можно сказать, что везёт сильнейшим, потому что в тот день сильнейшими в эстафете были мы, — добавила трёхкратная олимпийская чемпионка. — Во время награждения утешали немок, а они отвечали, что мы действительно были сильнее. Просто так четыре минуты выиграть невозможно».

«Анфиса финишировала, и нас захлестнули эмоции. Мы смотрели, когда же появятся немки, а их всё не было. Эти минуты ожидания были лучшими в моей биатлонной карьере», — отметила Луиза Носкова.

Сборная России выиграла эстафету с огромным преимуществом, одержав одну из красивейших побед в истории. Такие поразительные победы не забываются.