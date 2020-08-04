«Держите Резцову, чтобы не упала!» Как россиянки опередили соперниц в эстафете на 4 минуты
На Олимпиаде наши девушки одержали потрясающую победу и утешали немок, которым досталось серебро.
На Олимпиаде наши девушки одержали потрясающую победу и утешали немок, которым досталось серебро.
После двух этапов женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994-м всё, казалось, уже ясно. Сборная Германии впереди с огромным преимуществом в одну минуту и 11 секунд над сборной России, а на третьем месте с француженки, проигрывавшие россиянкам минуту. Но как всё поменялось на пятой стрельбе!
Эта эстафета завершилась так, как уже никто не ждал.
В целом успешная для сборной России Олимпиада в Норвегии у российских биатлонисток не задалась.
Индивидуальная гонка — Луиза Носкова с четырьмя промахами десятая, а Резцова с восемью промахами — 26-я, даже невероятная скорость на лыжне не помогла.
С такой стрельбой практически невозможно было предугадать, как сложится эстафета. Но недаром говорят, что это особый вид спортивной программы, в котором возможно всё.
Резцову перед эстафетой даже не позвали на традиционное командное собрание.
«Честно говоря, я подумала, что раз не позвали на собрание, то я и не побегу. Настроение было ужасным. Ехала в Лиллехаммер подтверждать свой статус фаворита, но стрельба так подвела, что я даже к десятке в личных гонках близко не была», — рассказала «Чемпионату» Анфиса Резцова.
«Анфису действительно не стали звать на собрание. Но её кандидатура вообще не подвергалась сомнению. Выбор был на первый этап между Надеждой Талановой и Любовью Беляковой, которая в личных гонках в Норвегии не бежала. Но остановились на Талановой. А ещё решали, кого ставить на последний этап — меня или Резцову. Я сразу сказала, что победу третий этап, который бегала всегда, а Анфиса, если придётся догонять, отыграет ногами любое отставание», — объяснила Луиза Носкова.
25 февраля 1994 года на трассе в Лиллехаммере примерно в течение часа происходило то, что не оставляло никаких сомнений: о золотой медали сборной России можно даже не мечтать.
«Вы знаете, после неудач в личных гонках тренеры не давили на команду. Я не скажу, что в нас уже не верили — готовы мы были очень хорошо, но никто, в том числе и главный тренер Геннадий Михайлович Раменский, не говорил — вы обязаны, вы должны, зачем вы приехали. Ничего такого не было. Всё было спокойно. И мы успокоились, напряжения в команде не было», — рассказала Носкова.
Именно Луиза Носкова приняла эстафету у Натальи Снытиной.
«В тот момент я подумала только одно — главное, не расслабляться и не уступить ещё больше, — призналась Носкова. — Сказала себе: отработай как можешь, чтобы сохранить хоть
Носкова убежала на свой третий этап вслед за немкой Симоной Грайнер, бывшей лыжницей, стрелковые качества которой были далеко не на высоте. Это потом она станет пятикратной чемпионкой мира, а в Лиллехаммер приехала дебютанткой.
И Грайнер не выдержала дикого напряжения. Носкова уже после первой стрельбы вышла в лидеры. Она закрыла все мишени и убежала на дистанцию, а Симона наматывала штрафные круги. Один, другой, третий. Да, немка схватила три штрафных круга!
«Честно говоря, когда я прибежала на первую стрельбу, то была настолько сосредоточена на том, чтобы поразить все мишени, что не обратила внимания на Грайнер. Только по рёву трибун поняла —
А Резцова на своём этапе втопила так, что за ней никто не смог бы угнаться.
«Я слышала, как Виктор Фёдорович Маматов на дистанции кричал другим тренерам: “Держите Резцову, а то прёт как танк — не дай Бог
И сборная России добежала. С колоссальным преимуществом: немкам на финише «привезли» без трёх секунд четыре минуты! Француженкам — пять с лишним минут! Норвежкам — шесть с лишним! Это была
«Наверное, нам повезло. Грайнер тоже пришла из лыж, опыта никакого не было, вот и случилось то, что случилось. А можно сказать, что везёт сильнейшим, потому что в тот день сильнейшими в эстафете были мы, — добавила трёхкратная олимпийская чемпионка. — Во время награждения утешали немок, а они отвечали, что мы действительно были сильнее. Просто так четыре минуты выиграть невозможно».
«Анфиса финишировала, и нас захлестнули эмоции. Мы смотрели, когда же появятся немки, а их всё не было. Эти минуты ожидания были лучшими в моей биатлонной карьере», — отметила Луиза Носкова.
Сборная России выиграла эстафету с огромным преимуществом, одержав одну из красивейших побед в истории. Такие поразительные победы не забываются.
Андрей Шитихин