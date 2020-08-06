Биатлонистке Ирине Старых потребуется операция

Источник: РИА "Новости"

По причине травмы спины Старых была вынуждена пропустить начало подготовки к новому сезону.

«Операция должна была пройти в конце июля, но в день ее проведения у хирурга обнаружили коронавирус и все плановые операции экстренно отменили», — сказал Кугаевский.

«В тот момент Ирина уже находилась в операционной. Теперь операция пройдет только в начале сентября», — добавил он.