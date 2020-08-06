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16:52 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистке Ирине Старых потребуется операция

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Четырехкратной чемпионке Европы по биатлону Ирине Старых из-за болей в спине потребуется операция. Об этом сообщил ТАСС тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

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Источник: РИА "Новости"

По причине травмы спины Старых была вынуждена пропустить начало подготовки к новому сезону.

«Операция должна была пройти в конце июля, но в день ее проведения у хирурга обнаружили коронавирус и все плановые операции экстренно отменили», — сказал Кугаевский.

«В тот момент Ирина уже находилась в операционной. Теперь операция пройдет только в начале сентября», — добавил он.

Травма спины беспокоит 32-летнюю Старых не в первый раз. По признанию самой спортсменки, она скомкала ее выступление в позапрошлом сезоне. В минувшем сезоне лучшим результатом биатлонистки в личных гонках на этапах Кубка мира было восьмое место в индивидуальной гонке в словенской Поклюке.

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