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20:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Малышко в деле. Титулованный биатлонист все-таки постарается вернуться в сборную

Олимпийский чемпион готовится к летнему чемпионату России в Рыбинске.

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Источник: Спорт-Экспресс

В середине июля появилась информация, что Дмитрий Малышко в ближайшее время может завершить карьеру. 33-летний спортсмен не попал в состав сборной России на централизованную подготовку к новому сезону, а его личный тренер Дмитрий Кучеров подтвердил, что у биатлониста есть мысли повесить винтовку на гвоздь. Специалист обвинил в этом экс-президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева и бывшего наставника мужской команды Сергея Белозерова, которые, по его словам, в 2019 году сделали все, чтобы выжить Малышко из национальной команды. С тех пор прошел еще месяц, но о дальнейших планах уроженца Ленинградской области ничего не было слышно.

Малышко выйдет на гонку в конце августа

Корреспондент «СЭ» дозвонился до Малышко, но услышал в ответ, что спортсмен пока не готов комментировать свое будущее. Зато президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга (региональная федерация Малышко), двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подтвердил, что Дмитрий продолжает тренироваться и выступит на летнем чемпионате России в Рыбинске, который стартует 25 августа.

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— Хочу успокоить всех болельщиков, Дима тренируется, недавно мы обсуждали его подготовку к сезону-2020/21, — пояснил «СЭ» Дмитрий Васильев. — Он будет участвовать в летнем чемпионате России в Рыбинске. Это важно, чтобы понимать в каком состоянии ты находишься на конец августа и дальше выстраивать свои подготовительные планы. Если он будет показывать результаты, то вполне может вернуться в сборную. Думаю, что его рано списывать со счетов.

Малышко — бронзовый призер чемпионата мира-2019 в эстафете. У него шесть подиумов в личных гонках на Кубке мира (2−2−2), в последний раз он попадал в призы в 2015 году (третье место в масс-старте Оберхофа). Спортсмен также является чемпионом Европы. Лучшее место в общем зачете Кубка мира — 8-е в сезоне-2012/13. Также Дмитрий завоевал золото в эстафете на Олимпийских играх в Сочи, но, скорее всего, будет лишен награды после дисквалификации Евгения Устюгова за допинг.

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В прошлом сезоне Малышко выступил в шести личных гонках на Кубке мира, в трех из них заработав очки. Он не поднимался выше 25-го места, а декабрьский блок закрыл на 43-й строчке общего зачета. Опытный биатлонист не выполнил критерии отбора на январские этапы и его отправили на внутренние старты. Хотя на тот момент Малышко не был худший в составе, чтобы вылетать.

Эдуард Латыпов уступал ему по всем показателям: 53-е место, минус 16 очков от Дмитрия. Но за Латыпова, очевидно, сыграл статус: он на 7 лет младше Малышко и лучше показал себя в эстафетах по сезону — два не особо ярких, но надежных этапа против штраф-кругов представителя Северной столицы.

Юрлова среди звезд

Другая титулованная спортсменка из Санкт-Петербурга — Екатерина Юрлова-Перхт — по традиции летом работает по индивидуальной программе. На днях стало известно, что чемпионка мира-2015 выступит на турнире City Biathlon в Висбадене (27 сентября). Компанию 35-летней россиянке в Германии составят Йоханнес Бо, Доротея Вирер, Бенедикт Долль, Ванесса Хинц и другие звезды мирового биатлона. К сборной же Юрлова присоединится уже ближе к первому этапу Кубка мира.

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— За счет своего опыта Катя сама знает, как ей лучше подготовиться к сезону — продолжил Дмитрий Васильев. — Отец (Виктор Юрлов) помогает ей, как советник, но не более того. К сборной она присоединится чуть позже. Ей нет необходимости быть с командой в подготовительный период, когда идет базовая, черновая работа. Вот когда начнутся скоростные тренировки, ей будет необходимо проверить себя в конкуренции с другими спортсменками.

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Юрлова-Перхт в третьем сезоне подряд стала лучшей среди российских биатлонисток в общем зачете Кубка мира (17-е место). В сезоне-2018/19 она заняла 14-е место, два года назад — 13-е. Помимо Юрловой в топ-25 общего зачета-2019/20 также попали Лариса Куклина (21 место) и Светлана Миронова (23).

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