Малышко в деле. Титулованный биатлонист все-таки постарается вернуться в сборную
Олимпийский чемпион готовится к летнему чемпионату России в Рыбинске.
Олимпийский чемпион готовится к летнему чемпионату России в Рыбинске.
В середине июля появилась информация, что Дмитрий Малышко в ближайшее время может завершить карьеру. 33-летний спортсмен не попал в состав сборной России на централизованную подготовку к новому сезону, а его личный тренер Дмитрий Кучеров подтвердил, что у биатлониста есть мысли повесить винтовку на гвоздь. Специалист обвинил в этом
Корреспондент «СЭ» дозвонился до Малышко, но услышал в ответ, что спортсмен пока не готов комментировать свое будущее. Зато президент Федерации биатлона
— Хочу успокоить всех болельщиков, Дима тренируется, недавно мы обсуждали его подготовку к сезону-2020/21, — пояснил «СЭ» Дмитрий Васильев. — Он будет участвовать в летнем чемпионате России в Рыбинске. Это важно, чтобы понимать в каком состоянии ты находишься на конец августа и дальше выстраивать свои подготовительные планы. Если он будет показывать результаты, то вполне может вернуться в сборную. Думаю, что его рано списывать со счетов.
Малышко — бронзовый призер чемпионата мира-2019 в эстафете. У него шесть подиумов в личных гонках на Кубке мира (2−2−2), в последний раз он попадал в призы в 2015 году (третье место в
В прошлом сезоне Малышко выступил в шести личных гонках на Кубке мира, в трех из них заработав очки. Он не поднимался выше 25-го места, а декабрьский блок закрыл на 43-й строчке общего зачета. Опытный биатлонист не выполнил критерии отбора на январские этапы и его отправили на внутренние старты. Хотя на тот момент Малышко не был худший в составе, чтобы вылетать.
Эдуард Латыпов уступал ему по всем показателям: 53-е место, минус 16 очков от Дмитрия. Но за Латыпова, очевидно, сыграл статус: он на 7 лет младше Малышко и лучше показал себя в эстафетах по сезону — два не особо ярких, но надежных этапа против
Другая титулованная спортсменка из
— За счет своего опыта Катя сама знает, как ей лучше подготовиться к сезону — продолжил Дмитрий Васильев. — Отец (Виктор Юрлов) помогает ей, как советник, но не более того. К сборной она присоединится чуть позже. Ей нет необходимости быть с командой в подготовительный период, когда идет базовая, черновая работа. Вот когда начнутся скоростные тренировки, ей будет необходимо проверить себя в конкуренции с другими спортсменками.