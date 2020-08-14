IBU опубликовал календарь биатлонного сезона-2020/21. В России снова не пройдет ни одной гонки

Первый этап начнется 28 ноября в финском Контиолахти двумя индивидуальными гонками. Конец сезона запланирован на 18—21 марта 2021 года в норвежском Холменколлене. Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.