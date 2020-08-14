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12:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

IBU опубликовал календарь биатлонного сезона-2020/21. В России снова не пройдет ни одной гонки

Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайте опубликовал расписание гонок Кубок мира сезона-2020/21.

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Источник: РИА "Новости"

Первый этап начнется 28 ноября в финском Контиолахти двумя индивидуальными гонками. Конец сезона запланирован на 18—21 марта 2021 года в норвежском Холменколлене. Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

1-й этап
Контиолахти, Финляндия
28−29 ноября
28 ноября — индивидуальная гонка (мужчины)
28 ноября — индивидуальная гонка (женщины)
29 ноября — спринт (мужчины)
29 ноября — спринт (женщины).

2-й этап
Эстерсунд, Швеция
3−6 декабря
3 декабря — спринт (мужчины)
3 декабря — спринт (женщины)
5 декабря — гонка преследования (мужчины)
5 декабря — эстафета (женщины)
6 декабря — эстафета (мужчины)
6 декабря — гонка преследования (женщины).

3-й этап
Хохфильцен, Австрия
11−13 декабря
11 декабря — спринт (женщины)
11 декабря — спринт (мужчины)
12 декабря — эстафета (женщины)
12 декабря — гонка преследования (мужчины)
13 декабря — гонка преследования (женщины)
13 декабря — эстафета (мужчины).

4-й этап
Анси, Франция
17−20 декабря
17 декабря — спринт (мужчины)
18 декабря — спринт (женщины)
19 декабря — гонка преследования (мужчины)
19 декабря — гонка преследования (женщины)
20 декабря — масс-старт (мужчины)
20 декабря — масс-старт (женщины).

5-й этап
Оберхоф, Германия
7−10 января
7 января — спринт (женщины)
8 января — спринт (мужчины)
9 января — гонка преследования (женщины)
9 января — гонка преследования (мужчины)
10 января — смешанная эстафета
10 января — сингл-микст.

6-й этап
Рупольдинг, Германия
13−17 января
13 января — спринт (мужчины)
14 января — спринт (женщины)
15 января — эстафета (мужчины)
16 января — эстафета (женщины)
17 января — масс-старт (мужчины)
17 января — масс-старт (женщины).

7-й этап
Антхольц, Италия
21−24 января
21 января — индивидуальная гонка (женщины)
22 января — индивидуальная гонка (мужчины)
23 января — масс-старт (женщины)
23 января — эстафета (мужчины)
24 января — эстафета (женщины)
24 января — масс-старт (мужчины).

Чемпионат мира
Поклюка, Словения
10−21 февраля
10 февраля — смешанная эстафета
12 февраля — спринт (мужчины)
13 февраля — спринт (женщины)
14 февраля — гонка преследования (мужчины)
14 февраля — гонка преследования (женщины)
16 февраля — индивидуальная гонка (женщины)
17 февраля — индивидуальная гонка (мужчины)
18 февраля — сингл-микст
20 февраля — эстафета (женщины)
20 февраля — эстафета (мужчины)
21 февраля — масс-старт (женщины)
21 февраля — масс-старт (мужчины).

8-й этап
Пекин, Китай
26 февраля — 1 марта
26 февраля — эстафета (женщины)
27 февраля — эстафета (мужчины)
28 февраля — спринт (женщины)
28 февраля — спринт (мужчины)
1 марта — гонка преследования (женщины)
1 марта — гонка преследования (мужчины).

9-й этап
Нове Место, Чехия
11−14 марта
11 марта — спринт (мужчины)
12 марта — спринт (женщины)
13 марта — гонка преследования (мужчины)
13 марта — гонка преследования (женщины)
14 марта — смешанная эстафета
14 марта — сингл-микст.

10-й этап
Холменколлен, Норвегия
18−21 марта
18 марта — спринт (женщины)
19 марта — спринт (мужчины)
20 марта — гонка преследования (женщины)
20 марта — гонка преследования (мужчины)
21 марта — масс-старт (женщины)
21 марта — масс-старт (мужчины).

Напомним, обладателем «Большого хрустального глобуса» у мужчин является норвежец Йоханнес Бе, у женщин — Доротея Вирер. Уже несколько сезонов этапы Кубка мира не проходят в России.

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