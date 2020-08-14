IBU опубликовал календарь биатлонного сезона-2020/21. В России снова не пройдет ни одной гонки
Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайте опубликовал расписание гонок Кубок мира сезона-2020/21.
Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайте опубликовал расписание гонок Кубок мира сезона-2020/21.
Первый этап начнется 28 ноября в финском Контиолахти двумя индивидуальными гонками. Конец сезона запланирован на
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
28−29 ноября
28 ноября — индивидуальная гонка (мужчины)
28 ноября — индивидуальная гонка (женщины)
29 ноября — спринт (мужчины)
29 ноября — спринт (женщины).
2-й этап
Эстерсунд, Швеция
3−6 декабря
3 декабря — спринт (мужчины)
3 декабря — спринт (женщины)
5 декабря — гонка преследования (мужчины)
5 декабря — эстафета (женщины)
6 декабря — эстафета (мужчины)
6 декабря — гонка преследования (женщины).
3-й этап
Хохфильцен, Австрия
11−13 декабря
11 декабря — спринт (женщины)
11 декабря — спринт (мужчины)
12 декабря — эстафета (женщины)
12 декабря — гонка преследования (мужчины)
13 декабря — гонка преследования (женщины)
13 декабря — эстафета (мужчины).
4-й этап
Анси, Франция
17−20 декабря
17 декабря — спринт (мужчины)
18 декабря — спринт (женщины)
19 декабря — гонка преследования (мужчины)
19 декабря — гонка преследования (женщины)
20 декабря —
20 декабря —
5-й этап
Оберхоф, Германия
7−10 января
7 января — спринт (женщины)
8 января — спринт (мужчины)
9 января — гонка преследования (женщины)
9 января — гонка преследования (мужчины)
10 января — смешанная эстафета
10 января —
6-й этап
Рупольдинг, Германия
13−17 января
13 января — спринт (мужчины)
14 января — спринт (женщины)
15 января — эстафета (мужчины)
16 января — эстафета (женщины)
17 января —
17 января —
7-й этап
Антхольц, Италия
21−24 января
21 января — индивидуальная гонка (женщины)
22 января — индивидуальная гонка (мужчины)
23 января —
23 января — эстафета (мужчины)
24 января — эстафета (женщины)
24 января —
Чемпионат мира
Поклюка, Словения
10−21 февраля
10 февраля — смешанная эстафета
12 февраля — спринт (мужчины)
13 февраля — спринт (женщины)
14 февраля — гонка преследования (мужчины)
14 февраля — гонка преследования (женщины)
16 февраля — индивидуальная гонка (женщины)
17 февраля — индивидуальная гонка (мужчины)
18 февраля — сингл-микст
20 февраля — эстафета (женщины)
20 февраля — эстафета (мужчины)
21 февраля —
21 февраля —
8-й этап
Пекин, Китай
26 февраля — 1 марта
26 февраля — эстафета (женщины)
27 февраля — эстафета (мужчины)
28 февраля — спринт (женщины)
28 февраля — спринт (мужчины)
1 марта — гонка преследования (женщины)
1 марта — гонка преследования (мужчины).
9-й этап
Нове Место, Чехия
11−14 марта
11 марта — спринт (мужчины)
12 марта — спринт (женщины)
13 марта — гонка преследования (мужчины)
13 марта — гонка преследования (женщины)
14 марта — смешанная эстафета
14 марта —
10-й этап
Холменколлен, Норвегия
18−21 марта
18 марта — спринт (женщины)
19 марта — спринт (мужчины)
20 марта — гонка преследования (женщины)
20 марта — гонка преследования (мужчины)
21 марта —
21 марта —
Напомним, обладателем «Большого хрустального глобуса» у мужчин является норвежец Йоханнес Бе, у женщин — Доротея Вирер. Уже несколько сезонов этапы Кубка мира не проходят в России.