Чемпионка мира порассуждала о красоте после 30 и попозировала в купальнике
Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова попозировала в купальнике. Фото доступны в Instagram спортсменки.
Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова попозировала в купальнике. Фото доступны в Instagram спортсменки.
Биатлонистка выложила несколько снимков с пляжа и порассуждала о сохранении красоты после 30 лет. Она заявила, что с возрастом начала чувствовать себя более женственной, так как стала гордиться собой. 30-летняя спортсменка добавила, что женщинам необходимо наслаждаться своим возрастом.
Коукалова объявила об уходе из спорта в мае прошлого года. Она является обладательницей главного биатлонного трофея — «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2015/16.
В ее активе две серебряные медали сочинской Олимпиады, а также победы на чемпионате мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте. Игры в Пхенчхане спортсменка пропустила