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17:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Его надо гнать в шею»: Тихонов раскритиковал назначение Польховского

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал назначение Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России по биатлону.

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Источник: Спорт РИА Новости

В июле текущего года правление Союза биатлонистов России (СБР) одобрило кандидатуру Польховского на должность наставника сборной России.

«Я несколько раз называл его подонком и прохвостом, потому что он связан с самыми громкими допинговыми скандалами. Его надо гнать отовсюду в шею. Перед чемпионатом мира — 2008 я его выгнал из команды, впоследствии с ним отказались работать белорусы, не задержался он в Казахстане. Когда же это дойдет до всех в России? В этом человеке нет никакого мужского достоинства», — цитирует Тихонова News.ru.

Также экс-биатлонист остался недоволен деятельностью правления СБР. «Тринадцать лет биатлон разваливали, и сейчас все это продолжается», — добавил специалист.

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