«Его надо гнать в шею»: Тихонов раскритиковал назначение Польховского

«Я несколько раз называл его подонком и прохвостом, потому что он связан с самыми громкими допинговыми скандалами. Его надо гнать отовсюду в шею. Перед чемпионатом мира — 2008 я его выгнал из команды, впоследствии с ним отказались работать белорусы, не задержался он в Казахстане. Когда же это дойдет до всех в России? В этом человеке нет никакого мужского достоинства», — цитирует Тихонова News.ru.