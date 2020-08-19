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20:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шипулин подал заявление по факту хищения денег из своего фонда

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Чемпион мира 2017 года по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин подтвердил, что он подал заявление в полицию по факту хищения средств из своего благотворительного фонда.

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Ранее руководитель благотворительного фонда Шипулина Ксения Шакирова рассказала, что уголовное дело было возбуждено в связи с мошенничеством бывшего директора фонда Виктории Щелковой.

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«Уголовное дело по факту мошенничества действительно возбуждено. Со своей стороны надеюсь, что расследование будет максимально объективным, уголовное дело послужит уроком всем, кто пытается наживаться на благотворительных фондах. В ситуации, из-за которой мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, главными пострадавшими стали дети, ради которых я и создавал фонд. Уверен, справедливость восторжествует, виновные понесут заслуженное наказание, а средства, украденные у детей, обязательно вернутся обратно в фонд», — написал Шипулин в своем instagram-аккаунте.

Также Шипулин выразил надежду, что данная история не отразится на отношении тех людей, кто делал пожертования в его фонде.

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