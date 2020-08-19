Шипулин подал заявление по факту хищения денег из своего фонда

«Уголовное дело по факту мошенничества действительно возбуждено. Со своей стороны надеюсь, что расследование будет максимально объективным, уголовное дело послужит уроком всем, кто пытается наживаться на благотворительных фондах. В ситуации, из-за которой мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, главными пострадавшими стали дети, ради которых я и создавал фонд. Уверен, справедливость восторжествует, виновные понесут заслуженное наказание, а средства, украденные у детей, обязательно вернутся обратно в фонд», — написал Шипулин в своем instagram-аккаунте.