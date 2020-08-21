Сегодня Антону Шипулину исполнилось 33 года
Сегодня бывшему российскому биатлонисту Антону Шипулину исполнилось 33 года.
Сегодня бывшему российскому биатлонисту Антону Шипулину исполнилось 33 года.
Шипулин — чемпион мира, бронзовый призер Ванкувера-2010. Всего у него семь медалей чемпионатов мира (1−3−3).
На этапах Кубка мира Шипулин 44 раза попадал в топ-3 (11−14−19) и дважды становился вторым в общем зачете. Обладатель малого Кубка мира в зачете
В декабре 2018 года объявил о завершении спортивной карьеры.
Также у Шипулина было олимпийское золото в эстафете Сочи-2014, но он лишился награды после дисквалификации Евгения Устюгова за допинг.