Три российских биатлониста перешли в сборную Румынии

Источник: ИТАР-ТАСС

«Оськин, Толмачева и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны», — сообщили в федерации.

Чирковой 25 лет, на ее счету две бронзы Универсиады 2019 года в Красноярске. Толмачевой 24 года, она является двукратным бронзовым призером чемпионата России 2017 года. Оськину 31 год, он участвовал в летнем чемпионате мира 2013 года.

Для их перехода не требовалось одобрения Союза биатлонистов России (СБР), поскольку спортсмены в последние годы не привлекались к участию в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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В румынской федерации отметили, что переход спортсменов оформлялся, когда президентом СБР являлся Владимир Драчев. В июле на посту главы федерации его сменил Виктор Майгуров.