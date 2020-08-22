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11:44 (мск), источник: ТАСС

Три российских биатлониста перешли в сборную Румынии

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова с нового сезона будут представлять Румынию. Об этом ТАСС сообщили в Федерации биатлона Румынии.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Оськин, Толмачева и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны», — сообщили в федерации.

Чирковой 25 лет, на ее счету две бронзы Универсиады 2019 года в Красноярске. Толмачевой 24 года, она является двукратным бронзовым призером чемпионата России 2017 года. Оськину 31 год, он участвовал в летнем чемпионате мира 2013 года.

Для их перехода не требовалось одобрения Союза биатлонистов России (СБР), поскольку спортсмены в последние годы не привлекались к участию в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Во время загрузки произошла ошибка.

В румынской федерации отметили, что переход спортсменов оформлялся, когда президентом СБР являлся Владимир Драчев. В июле на посту главы федерации его сменил Виктор Майгуров.

В прошлом сезоне очки в Кубке мира сумели набрать два румынских биатлониста — Корнел Пукьяну (80-е место в общем зачете) и Георге Бута (86). Представительницы женской сборной Румынии в очковую зону не попадали.

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