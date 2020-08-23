Чемпион мира по биатлону Логинов приступил к тренировкам на сборе в Сочи

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Первый сбор Логинов провел в июле в Заводоуковске в составе команды Тюменской области. Биатлонист работал по индивидуальному плану отдельно от мужской сборной, которая тренировалась в Рыбинске Ярославской области. Второй сбор у Логинова должен был начаться в Сочи 11 августа, но из-за простуды старт тренировочного мероприятия был перенесен на более поздний срок. В начале недели личный тренер спортсмена Александр Касперович, сейчас работающий в Болгарии, сообщил ТАСС, что Логинов выздоровел и готов выехать в Сочи.

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«Александр приступил к тренировкам на сборе в Сочи. Он принял решение готовиться к сезону там самостоятельно. Основная команда будет тренироваться на Семинском перевале на Алтае», — сказал Кугаевский.

Логинов проведет сбор в Сочи до 8 сентября. Мужская резервная сборная России будет готовиться на сочинском олимпийском комплексе «Лаура» до 5 сентября. Основная мужская команда рассчитывает готовиться к сезону на Семинском перевале до 10 сентября.