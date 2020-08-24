Лопухов: Акимова готова быть топовым спортсменом на Олимпиаде
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Биатлонистка Татьяна Акимова готова быть топовым спортсменом на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, считает тренер Николай Лопухов.
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Биатлонистка Татьяна Акимова готова быть топовым спортсменом на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, считает тренер Николай Лопухов.
Акимова, пропустившая два последних сезона
«Думаю, Акимова потенциально, морально и физически готова в этом году влиться в состав национальной команды и готовиться к Олимпийским играм. Думаю, она готова быть топовым спортсменом именно на Олимпийских играх. Это интуиция», — сказал Лопухов в эфире программы «Все на Матч!»
«В июне созвонились со Славой, папой Акимовой, я прилетел в Чебоксары. Провели небольшой вступительный 10-дневный сбор. Третий сбор я вместе с ней работаю», — добавил Лопухов.
Акимова — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете.