Лопухов: Акимова готова быть топовым спортсменом на Олимпиаде

«Думаю, Акимова потенциально, морально и физически готова в этом году влиться в состав национальной команды и готовиться к Олимпийским играм. Думаю, она готова быть топовым спортсменом именно на Олимпийских играх. Это интуиция», — сказал Лопухов в эфире программы «Все на Матч!»