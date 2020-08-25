Шипулин обвиняет бывшего директора своего фонда в воровстве, она все отрицает. Кто прав?
Скандал с благотворительным фондом олимпийского чемпиона и депутата Государственной Думы.
Скандал с благотворительным фондом олимпийского чемпиона и депутата Государственной Думы.
Шипулин, пожалуй, один из самых мягких и интеллигентных персонажей в отечественном спорте. Можно на пальцах одной руки пересчитать случаи за всю его карьеру, когда Антон сказал о
Речь о бывшем директоре Благотворительного фонда Антона Шипулина Виктории Щелковой. По словам Антона, она на протяжении нескольких лет выводила из фонда средства на «нецелевое использование». По результатам аудиторской проверки, бывший лидер сборной России по биатлону был вынужден обратиться в правоохранительные органы. Произошло все почти два года назад, в 2018-м, но только сейчас по инициативе Щелковой скандал выплеснулся в СМИ. Следствие по делу все еще идет, первое заседание суда состоится ближайшей осенью.
Щелкова сообщила о случившемся в довольно пафосном стиле, избегая конкретики о том, что действительно случилось в Фонде.
— Все это время я молчала, — написала она на своей странице в Facebook. — О давлении, угрозах, и о том, что там происходило и происходит на самом деле. Потому что нам всем очень часто кажется, что власть имущие люди, представители действующей политической силы, беспринципно упиваются собственным могуществом, получая удовольствие от страданий и несчастий быдла, овец и стада, за которые нас принято считать. Моя единственная защита и поддержка сегодня — это каждый из вас.
Виктория попросила своих подписчиков молиться за нее, дать хорошую характеристику в суде, а также по возможности пожертвовать средства на юридическую защиту. По словам Щелковой, за два года она потратила на адвокатов более 260 тысяч рублей.
Сам Шипулин пока дал на тему только одно интервью в эфире «Четвертого канала».
— Я всегда говорил, что наш фонд самый прозрачный, чистый, и мы готовы отчитаться за каждый рубль, — сказал Шипулин. — И всем своим сотрудникам повторял: не дай бог вам позариться хотя бы на один рубль, я вас первый сдам правоохранительным органам. И именно поэтому полтора года назад мною была инициирована подача заявления. Когда мы провели внутренний аудит и выявили, что нарушения очень серьезные. Сейчас следствие идет по двум фактам, но мы нашли очень много, у нас целая коробка в фонде стоит. Конечно, они еще не доказаны, следствие будет разбираться. Но есть неопровержимые доказательства, что Виктория поступала некрасиво, несправедливо.
По словам Антона, он предлагал Щелковой решить вопрос полюбовно. То есть самой компенсировать средства, которые ушли из Фонда на нецелевые траты. Но
— У нас есть Устав, по которому мы живем, как по «дорожной карте», — объяснил Шипулин. — Там четко прописано, на что Фонд может тратить деньги: спортивные сборы, экипировка и так далее. Но когда она тратит на своих коучей, а потом деньги возвращаются часть в другой фонд, часть — на личный счет, это как бы… Когда я это увидел, как раз был на сборах. Это был мой последний сбор в карьере. И когда я увидел факты, почти волком выл. Потому что этому человеку я доверял.
В качестве подтверждения своих слов, Антон рассказал историю про доверие. Оказывается, помимо денег Фонда, он доверил Виктории еще миллион рублей из собственных средств. Эту сумму он отдал просто под расписку, без процентов, вроде как на развитие личного бизнеса. При этом не зная ни конкретики (куда Щелкова собирается вкладывать средства), ни сроков и условий возврата. Опять же: Антон в тот момент был на сборах, даже расписку Щелкова передала жена, а Шипулин ее увидел только потом. Это к вопросу о том, насколько тяжело действующему спортсмену совмещать собственную карьеру с
Неудивительно, что при таком раскладе деньги просто утекли. Бизнес (если он и был) прогорел, возвращать Виктория ничего не стала. К чести Шипулина, он не стал привлекать к этому делу правоохранительные органы.
Антон Шипулин создал собственный благотворительный фонд еще в 2011 году, то есть сразу после Олимпиады в Ванкувере, где биатлонист стал призеров Игр. Поступок был очень эмоциональным: Антон съездил в детский дом, увидел, насколько детям там не хватает условий для занятий спортом, и решил помочь. При том, что на тот момент он еще не был большой звездой и тем более «представителем правящей партии».
Фонд был и остается для Антона «любимым ребенком». Сейчас он реализует целый ряд программ: реконструирует спортивные площадки, проводит соревнования, приобретает и раздает спортивный инвентарь, развивает инклюзивность и доступную среду… Согласно официальному сайту, за последний год Фонд привлек на благотворительность около 6,5 миллионов рублей. Шипулин выразил опасения в том, что
Наталья Марьянчик