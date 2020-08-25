Логинов рассказал, что изменится в мировом биатлоне после ухода Мартена Фуркада

Источник: Спорт-Экспресс

«Интереса станет меньше после его ухода, это действительно было большое соперничество, — сказал Логинов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

«Это было соперничество с биатлонистами разных поколений: Бьорндален, Свенсен, Тарьей Бе, сейчас Йоханнес. Но у нас все быстро обновляется, будет много других спортсменов, которые навяжут борьбу», — подытожил Логинов.