Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
19:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Логинов рассказал, что изменится в мировом биатлоне после ухода Мартена Фуркада

Российский биатлонист Александр Логинов предположил, что с уходом Мартена Фуркада интереса к биатлону станет меньше.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Интереса станет меньше после его ухода, это действительно было большое соперничество, — сказал Логинов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

«Это было соперничество с биатлонистами разных поколений: Бьорндален, Свенсен, Тарьей Бе, сейчас Йоханнес. Но у нас все быстро обновляется, будет много других спортсменов, которые навяжут борьбу», — подытожил Логинов.

Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, который принял решение о завершении карьеры по окончанию сезона-2019/20.

 Невероятный нокаут: таец в прыжке снес ирландцу голову
Арбитр Казарцев отстранен. Теперь накажут ли Федуна
Черчесов вызвал «старую гвардию» и не позвал Соболева
Варламов сыграл на ноль и рвется к Кубку Стэнли
«ПСЖ» рассматривает вариант с увольнением Тухеля
Сын Кости Цзю дерется с обидчиком Пакиао. Судьбоносный бой Тима
Защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА
Соболев не попал в заявку сборной из-за конфликта с Дзюбой
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Месси
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь