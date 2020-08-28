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16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

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Источник: РИА "Новости"

Польховский был рекомендован на эту должность 16 июля решением обновленного состава правления СБР. Затем все необходимые для прохождения этой процедуры документы были отправлены в министерство спорта РФ.

«Министр спорта РФ Олег Матыцин в пятницу, 28 августа, подписал приказ о согласовании кандидатуры Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону», — говорится в сообщении.

«Есть четкая инструкция министерства спорта об обязанностях главного тренера. Будем по ней и работать. Там говорится как об организации тренировочного процесса, так и о методической части. Все тренеры сборной должны работать в одном ключе, мы должны выдавать коллективный продукт. Нам всем нужно объединить усилия и работать вместе — и СБР, и Олимпийскому комитету России (ОКР), и Минспорту. Тогда будет результат», — сказал 67-летний Польховский.

С 2001 по 2007 год Польховский работал старшим тренером женской сборной России. В 2011 году он стал главным тренером национальной команды, а через два года — советником ранее занимавшего пост президента СБР Михаила Прохорова. После сотрудничества со сборными Казахстана и Белоруссии Польховский вернулся в Россию, и в декабре 2019-го занял пост вице-президента СБР.

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