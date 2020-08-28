Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Польховский был рекомендован на эту должность 16 июля решением обновленного состава правления СБР. Затем все необходимые для прохождения этой процедуры документы были отправлены в министерство спорта РФ.
«Министр спорта РФ Олег Матыцин в пятницу, 28 августа, подписал приказ о согласовании кандидатуры Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону», — говорится в сообщении.
«Есть четкая инструкция министерства спорта об обязанностях главного тренера. Будем по ней и работать. Там говорится как об организации тренировочного процесса, так и о методической части. Все тренеры сборной должны работать в одном ключе, мы должны выдавать коллективный продукт. Нам всем нужно объединить усилия и работать вместе — и СБР, и Олимпийскому комитету России (ОКР), и Минспорту. Тогда будет результат», — сказал 67-летний Польховский.
С 2001 по 2007 год Польховский работал старшим тренером женской сборной России. В 2011 году он стал главным тренером национальной команды, а через два года — советником ранее занимавшего пост президента СБР Михаила Прохорова. После сотрудничества со сборными Казахстана и Белоруссии Польховский вернулся в Россию, и в декабре 2019-го занял пост