Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Польховский был рекомендован на эту должность 16 июля решением обновленного состава правления СБР. Затем все необходимые для прохождения этой процедуры документы были отправлены в министерство спорта РФ.

«Министр спорта РФ Олег Матыцин в пятницу, 28 августа, подписал приказ о согласовании кандидатуры Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону», — говорится в сообщении.

«Есть четкая инструкция министерства спорта об обязанностях главного тренера. Будем по ней и работать. Там говорится как об организации тренировочного процесса, так и о методической части. Все тренеры сборной должны работать в одном ключе, мы должны выдавать коллективный продукт. Нам всем нужно объединить усилия и работать вместе — и СБР, и Олимпийскому комитету России (ОКР), и Минспорту. Тогда будет результат», — сказал 67-летний Польховский.