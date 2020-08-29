Польховский оценил шансы Малышко вернуться в сборную России по биатлону

Источник: РИА "Новости"

33-летний Малышко перед началом нового сезона не попал в основной состав сборной России. По этой причине он может быть не допущен к отбору на первые три этапа Кубка мира.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5f7087cd64a8be65099d" data-vnd="5f7087cd64a8be65099d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5f7087cd64a8be65099d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Последний раз мы с ним давно говорили, чаще общаюсь с его тренером, — сказал Польховский. — Желание у него есть, пусть готовится, думаю, ограничений не будет. На этапы Кубка мира — пожалуйста. Если на летнем чемпионате страны он проявит себя, тренеры могут обратить внимание на его дальнейшую подготовку».

«Это касается и других спортсменов. Необходимо, чтобы за сборную выступали сильнейшие, нам надо решать высокие задачи. Но и спортсмены должны понимать, что от них требуются медали, а не просто пребывание в сборной команде. В том ключе будем работать, будем обращаться за советом и помощью к нашим ветеранам, мотивировать наше молодое поколение биться за страну», — добавил он.