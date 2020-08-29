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12:29 (мск), источник: ТАСС

Польховский оценил шансы Малышко вернуться в сборную России по биатлону

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Биатлонист Дмитрий Малышко в случае успешного выступления на летнем чемпионате России в Тюмени может получить шанс вернуться в сборную страны и побороться за право выступить на этапах Кубка мира. Об этом ТАСС рассказал главный тренер национальной команды Валерий Польховский.

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Источник: РИА "Новости"

33-летний Малышко перед началом нового сезона не попал в основной состав сборной России. По этой причине он может быть не допущен к отбору на первые три этапа Кубка мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Последний раз мы с ним давно говорили, чаще общаюсь с его тренером, — сказал Польховский. — Желание у него есть, пусть готовится, думаю, ограничений не будет. На этапы Кубка мира — пожалуйста. Если на летнем чемпионате страны он проявит себя, тренеры могут обратить внимание на его дальнейшую подготовку».

«Это касается и других спортсменов. Необходимо, чтобы за сборную выступали сильнейшие, нам надо решать высокие задачи. Но и спортсмены должны понимать, что от них требуются медали, а не просто пребывание в сборной команде. В том ключе будем работать, будем обращаться за советом и помощью к нашим ветеранам, мотивировать наше молодое поколение биться за страну», — добавил он.

Летний чемпионат России по биатлону в Тюмени пройдет с 18 по 27 сентября. Начало зимнего сезона запланировано на конец ноября.

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